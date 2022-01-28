Серик Джунисбеков назначен начальником департамента полиции ВКО

Серик Джунисбеков. Фото: ДП ВКО

Серик Джунисбеков назначен начальником департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве добавили, что сегодня нового руководителя личному составу представил глава МВД.

Серик Джунисбеков родился 24 июня 1981 года в Таразе.

В 2001 году окончил Казахскую государственную академию, в 2005 году - Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

В разные годы работал следователем, научным сотрудником и начальником отдела в Академии МВД, занимал руководящие должности в департаменте полиции Жамбылской области, был первым заместителем начальника ДП Алматинской, а затем Восточно-Казахстанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Серик Джунисбеков назначен комендантом ВКО.

"В связи с внесенными изменениями в Указ президента Республики Казахстан от 05.01.2022 года №739 комендантом Восточно-Казахстанской области назначен исполняющий обязанности начальника ДП, полковник полиции Джунисбеков Серик Турсыналиевич", - указывалось в сообщении пресс-службы.

До этого департамент полиции региона возглавлял Сагат Мадиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953519-serik-dzhunisbekov-naznachen-nachalnikom-departamenta-politsii-vko/