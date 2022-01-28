22 уголовных дела по январским беспорядкам возбудили в Атырауской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замглавы Департамента полиции Атырауской области Болат Кушкалиев сообщил, что после январских беспорядков в регионе было задержано 26 человек, возбуждены 22 уголовных дела. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице ДП Атырауской области.

Согласно данным, озвученным Кушкалиевым, в результате беспорядков только в этом регионе было повреждено 13 полицейских авто. Общая сумма ущерба, нанесенного области, составляет более 200 млн тенге.

В результате произошедшего различные травмы получили более 80 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

К данному часу задержаны 26 участников беспорядков.

"Вина указанных лиц подтверждается записями камер видеонаблюдении, роликами из социальных сетей и обнаруженными данными в мобильных телефонах.

Все процессуальные и ключевые решения следователей по уголовным делам, задержания подозреваемых, квалификация их деяний, избрание меры пресечения, принимаются в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и согласовываются прокурором", - подчеркнул замглавы Атырауской полиции.

По уголовным делам назначено 99 судебных экспертиз и допрошено свыше 400 лиц.

Во время контртеррористической операции на территории региона было обнаружено и изъято 4 единицы оружия и 48 единиц специальных средств.

"На каждую жалобу граждан наряду с органами прокуратуры реагируют и управление собственной безопасности Департамента полиции. Хочу отметить, что основной целью расследования является защита конституционных прав и свобод граждан, общества и государства, установление фактических обстоятельств преступления, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших", - заключил Кушкалиев.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области во время беспорядков погиб один человек, еще 49 пострадали. Кроме того, на видео попало избиение полицейских и военнослужащих во время беспорядков 5 января. Одного из правоохранителей участники беспорядков сбросили с моста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953583-22-ugolovnyh-dela-po-yanvarskim-besporyadkam-vozbudili-v-atyrauskoy-oblasti/