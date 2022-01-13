Экс-глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев стал советником президента

Магзум Мирзагалиев: twitter.com/ MirzagalievKZ

Бывший министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев получил новую должность - теперь он советник президента. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана.

Во вторник, 11 января, было сформировано новое правительство. Пост министра энергетики получил Болат Акчулаков. Бывший глава ведомства положительно отозвался о своем преемнике.

Мирзагалиев занимал должность главы Минэнерго с сентября 2021 года. До этого он возглавлял Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950966-magzum-mirzagaliev-stal-sovetnikom-prezidenta/