Оружие и бронежилеты нашли при обыске домов задержанных за участие в беспорядках в Атырау

Кадр из видео: ДП Атырауской области

В Атырау у подозреваемых в участии в массовых беспорядках изъято огнестрельное оружие и три бронежилета. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе массовых беспорядков, прошедших в Атырау, полицейские задержали подозреваемых, которые применили насилие к военным и стражам порядка, завладев средствами защиты.

Один из них - 24-летний местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за приобретение психотропных препаратов. Во время обыска в его доме были изъяты три бронежилета.

А в доме 30-летнего мужчины, задержанного по делу о массовых беспорядках, изъято огнестрельное оружие. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что 49 человек пострадали, один погиб в беспорядках в Атырауской области. Также в регионе задержали мужчин с психотропными веществами и пистолетами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950948-oruzhie-i-bronezhilety-nashli-pri-obyske-domov-zaderzhannyh-za-uchastie-v-besporyadkah-v-atyrau/