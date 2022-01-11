Задержан подозреваемый в захвате военного "КамАЗа" во время беспорядков в Алматы

Кадр из видео: информцентр комендатуры города Алматы

27-летнего мужчину задержали в Алматы за захват военного "КамАЗа" во время беспорядков в южной столице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на информцентр комендатуры города Алматы.

Задержанным оказался житель Экибастуза. Установлено, что фигурант также имеет причастность к фактам мародерства, отметили в пресс-службе.

"Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне Ожет. У него было изъято гладкоствольное ружье "Сайга" с 30 патронами, которое было похищено с оружейного магазина в результате мародерства", - говорится в сообщении.

Также стражи порядка Алатауского района выявили еще несколько единиц огнестрельного оружия, добытых преступным путем, у троих человек.

"В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами. Подозреваемые взяты под стражу", - уточнили в полиции.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950502-zaderzhan-podozrevaemyy-v-zahvate-voennogo-kamaza-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty/