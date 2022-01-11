"Боялись, что нас взорвут": Наzима провела 15 часов в самолете в захваченном аэропорту Алматы

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима рассказала, как оказалась в самолете, который находился в алматинском аэропорту, захваченном во время беспорядков. По словам артистки, она провела на борту 15 часов, передает NUR.KZ.

Рассказом о пережитом Назима Джанибекова поделилась в своем Instagram.

"Я была в одном из тех самолетов, что оказались на взлетной полосе захваченного аэропорта. 5 января у меня должен был быть концерт в Алматы. Я прилетела заранее, за сутки. Все было спокойно. Я прошлась по магазинам, купила подарки. Приехала в отель и в этот момент начались взрывы", - вспоминает знаменитость.

По словам девушки, она не могла уснуть до 7 утра из-за грохота.

"Интернет отключили. Но я успела получить сообщение от концертного директора о том, что концерт отменен. Начала искать билеты в Москву, чтобы скорее вылететь. Выехала в аэропорт за четыре часа, чтобы точно успеть. Внутренние рейсы отменили сразу, когда я приехала в аэропорт. Международные ждали посадку на рейсы.

Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа, я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен, и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Хотя, кажется, прошло не больше 15 минут. Позже мы узнали, что ее разгромили. Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди", - продолжает Наzима.

По ее словам, из-за отсутствия Интернета люди на борту не знали, что происходит, и не могли ни с кем связаться.

"Боялись, что нас просто взорвут, так как мимо нас ездили машины, мигали, осматривали, и мы понимали, что это не сотрудники аэропорта, а те, кто захватил аэропорт. В моменте у меня началась паника, я никогда не боялась летать, но в моменте представила, что мы в таком замкнутом пространстве и что мы тупо не сможем выбраться. Я стала дышать и сидела, и молилась, чтобы поскорее все это закончилось. Так в самолете мы провели около 15 часов. Нас эвакуировали и я поехала к брату", - пишет артистка.

Следующие сутки она провела в Алматы в поисках машины, которая доставила бы ее в Шымкент. Наzима сумела договориться со знакомыми и планировала выехать утром к своей семье. Однако вместо этого приехала другая машина.

"Двух ребят, которые должны были нас везти, расстреляли в авто. Один человек погиб, другой ранен. Это произошло 6 января. Просто на улицах города. Когда выехали в Шымкент, вокруг было много сожженных машин, разграбленные магазины, люди воровали бензин на заправках. Я не верила глазам.

Я искренне соболезную всем семьям погибших. Страшно, что ты можешь выйти из дома и просто не вернуться к своей семье. Наверняка мы никогда не узнаем правды, почему мирные митинги превратились в такой хаос. Но очень хочу, чтобы моя страна поскорее стабилизировалась. Я верю в наше будущее", - резюмировала певица.

Напомним, 6 января стало известно, что аэропорт Алматы захвачен. В ходе заседания Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев заявил, что 5 самолетов, в том числе иностранных, захвачены террористами. Позже воздушную гавань удалось освободить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950638-boyalis-chto-nas-prosto-vzorvut-nazima-provela-15-chasov-v-samolete-v-zahvachennom-aeroportu-almaty/