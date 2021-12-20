Отставку Цоя прокомментировали в Минздраве

Алексей Цой. Фото: primeminister.kz

В пресс-службе министерства здравоохранения прокомментировали отставку Алексей Цоя корреспонденту NUR.KZ. В ведомстве заявили, что экс-министр покинул пост по собственному желанию.

Сегодня глава государства подписал указ об освобождении Алексея Цоя от должности министра здравоохранения. Кресло министра Цой занял в июне 2020 года.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что Цой ушел с поста по собственному желанию.

"Алексей Владимирович освобожден от должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - сообщили в министерстве.

Кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения, пока не уточняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1947457-otstavku-tsoya-prokommentirovali-v-minzdrave/