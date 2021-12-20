Назначен исполняющий обязанности главы Минздрава Казахстана

Жандос Буркитбаев. Фото: primeminister.kz

После ухода Цоя назначен исполняющий обязанности министра здравоохранения. Им стал вице-министр Жандос Буркитбаев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЗ.

Ранее стало известно об уходе с должности главы МЗ Алексея Цоя, занимавшего ее на протяжении полутора лет. В самом ведомстве позже пояснили, что экс-министр покинул свой пост по собственному желанию.

Теперь же стало известно, что исполнять обязанности главы Минздрава в Казахстане будет вице-министр Жандос Буркитбаев. В пресс-службе министерства уточнили, что назначение является временным.

Жандос Буркитбаев родился в 1971 году в Жамбылской области. В 1996 году окончил Алматинский Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова по специальности "Лечебное дело", в 2003 году — Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности "Государственное и местное управление", в 2007 году — Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности "Фармация", в 2018 году — Казахстанский медицинский университет ВШОЗ, в 2020 году — Университет "Туран-Астана" по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1996 году врачом-терапевтом Клинической больницы скорой медицинской помощи города Алматы.

В разные годы работал врачом Республиканского центра медицины катастроф Алматы, главным специалистом, начальником отдела, начальником управления Министерства здравоохранения, заместителем заведующего отдела обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента РК.

В 2008 году возглавил ГККП на ПХВ "Центр крови" города Астаны (ныне - Нур-Султан). В 2011-2019 годах занимал пост директора Научно-производственного центра трансфузиологии.

С января этого года занимал пост вице-министра здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1947591-naznachen-ispolnyayuschiy-obyazannosti-glavy-minzdrava-kazahstana/