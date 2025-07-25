Снова рекорд: до 547 тенге подскочил курс доллара в обменниках и может вырасти еще, считает эксперт

По итогам 24 июля средневзвешенный курс доллара достиг нового максимума в 542,08 тенге. Однако это ослабление может продолжиться, что связано с определенными факторами. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По итогам торгов 24 июля средневзвешенный курс доллара достиг нового максимума в 542,08 тенге, а в обменных пунктах курс продажи доходил до 547 тенге.

Экономист Эльдар Шамсутдинов сообщает, что согласно биржевым слухам, тенге может ослабеть еще сильнее из-за ряда факторов, включая возможную крупную валютную конверсию и продажу средств от евробондов.

При сохранении текущего давления со стороны покупателей доллар может в ближайшие дни протестировать уровень в 545 тенге на валютной бирже, а в обменных пунктах может достичь 550 тенге.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Итоги валютных торгов 24 июля, согласно данным биржи KASE, завершились на следующих уровнях:

доллар – средневзвешенный курс достиг 542,08 тенге (плюс 3,44 тенге за день), а последние сделки закрылись на отметке в 543,55 тенге . Это пока что наиболее высокие показатели для данной валюты;

(плюс за день), а последние сделки закрылись на отметке в . Это пока что наиболее высокие показатели для данной валюты; евро – достиг 638,15 тенге (плюс 5,52 тенге) и 637,98 тенге за последние сделки на бирже, что является новым максимумом.

При этом обменные пункты на утро 25 июля также обновили свои курсы, которые тоже оказались рекордными в очередной раз за последние недели.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сколько сейчас стоит доллар

Согласно данным сервиса Kurs.kz, предельные цены на покупку и продажу доллара оказались следующими:

Астана: покупка – от 533 до 538 тенге , продажа – от 540 до 545 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 536,7 до 543,8 тенге , продажа – от 539 до 547 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 540 до 543 тенге, продажа – от 544 до 546 тенге.

Таким образом, рекордная цена в обменниках была обновлена до 547 тенге.

Однако, как сообщает Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала "Комментарий", текущий тренд еще не достиг своего максимума. Поэтому тенге может ослабеть еще сильнее из-за определенных факторов.

Что "толкает" тенге вниз

Как сообщает эксперт, среди участников рынка обсуждаются неподтвержденные слухи, согласно которым причинами ослабления национальной валюты РК могли стать следующие факторы:

началом "падения" тенге вероятно стала крупная валютная конверсия со стороны одной из крупных финансовых групп, что совпало с сезонным ростом спроса на валюту;

также причиной могла оказаться продажа средств от евробондов, что при более слабом курсе нацвалюты оказалось бы выгодным для госбюджета. Такая же ситуация наблюдалась в октябре 2024 года, когда курс демонстрировал резкое ослабление примерно на 20 тенге.

В то же время экономист отмечает, что спрос на доллар во время биржевых торгов по-прежнему остается активным. А это значит, что достигнутые максимумы могут оказаться не последними в ближайшее время.

Риск роста курса доллара сохраняется

"Крупнейшая BID-заявка на 1 млн долларов зафиксирована по курсу 540,80 тенге, и ей сопутствуют менее объемные, но плотные уровни ниже. Это говорит о том, что покупатели готовы продолжать набор позиции даже при текущих ценах, не ожидая отката вниз", – отмечает Эльдар Шамсутдинов.

В то же время сообщается, что при сохранении текущего давления со стороны покупателей и слабой реакции от стороны монетарных властей по сдерживанию курса, доллар может в ближайшие дни протестировать уровень в 545 тенге на валютной бирже.

Этот уровень станет следующей важной отметкой для рынка. А предыдущие ключевые уровни уже оказались пройденными: это отметки в 537, 540 и 541 тенге за доллар.

Соответственно, учитывая тот факт, что обменные пункты могут устанавливать свой курс в определенном диапазоне с наценкой, то вероятно достижение их "ценников" до 550 тенге. То есть максимальные значения стоимости доллара еще могут обновиться.

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