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    Финансы

      До рекордных 640 тенге подскочил курс евро, а доллар продолжает укрепляться в Казахстане

      Опубликовано:

      Доллары, евро и рубли лежат в кассе
      Купюры иностранных валют. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Ситуация на валютном рынке остается сложной для казахстанского тенге. Так, биржевые торги демонстрируют сохранение тренда на ослабление национальной валюты страны. Об этом читайте на NUR.KZ.

      В результате торгов 23 июля доллар установил новый рекорд стоимости в обменниках – он достигал 545 тенге. Однако такую отметку выставила лишь одна организация, а остальные удерживали цены в районе 540 тенге.

      Тем временем сегодняшние торги (24 июля) на 15:30, согласно данным биржи KASE, показывают, что валюта США продолжает дорожать – средневзвешенный курс доллара прибавил 3,24 тенге и достиг отметки в 541,88 тенге.

      Однако последние сделки на 15:30 завершились на уровне 542,7 тенге. А это влияет и на рост цен в обменниках, согласно данным сервиса Kurs.kz:

      • Астана: покупка – от 536 до 537 тенге, продажа – от 543 до 544 тенге;
      • Алматы: покупка – от 538 до 542 тенге, продажа – от 542,5 до 545 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 540 до 541 тенге, продажа – от 543,5 до 545 тенге.

      И хотя максимальная цена доллара в обменниках не изменилась, но теперь большая часть компаний по обмену валюты приблизили свои курсы к рекордной отметке.

      Новый рекорд евро

      В свою очередь торги по евро также показали рост: средневзвешенный курс достиг 638,17 тенге (плюс 5,54 тенге за день). Однако стоимость этой валюты также выросла в обменниках и достигла новых максимумов:

      • Астана: покупка – от 628 до 630 тенге, продажа – от 638 до 640 тенге;
      • Алматы: покупка – от 630 до 635 тенге, продажа – от 637,5 до 640,5 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 625 до 635 тенге, продажа – от 635 до 640 тенге.

      Следует помнить, что к окончанию торгов в 17:00 курсы еще могут измениться. Поэтому следует проверять их актуальное значение при желании провести обмен валюты.

      Ранее мы писали о том, как выгодно покупать иностранную валюту без комиссий обменников.

      Также мы рассказывали, как правильно закупаться долларом, чтобы не переживать за его курс.

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