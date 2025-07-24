До рекордных 640 тенге подскочил курс евро, а доллар продолжает укрепляться в Казахстане
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Ситуация на валютном рынке остается сложной для казахстанского тенге. Так, биржевые торги демонстрируют сохранение тренда на ослабление национальной валюты страны. Об этом читайте на NUR.KZ.
В результате торгов 23 июля доллар установил новый рекорд стоимости в обменниках – он достигал 545 тенге. Однако такую отметку выставила лишь одна организация, а остальные удерживали цены в районе 540 тенге.
Тем временем сегодняшние торги (24 июля) на 15:30, согласно данным биржи KASE, показывают, что валюта США продолжает дорожать – средневзвешенный курс доллара прибавил 3,24 тенге и достиг отметки в 541,88 тенге.
Однако последние сделки на 15:30 завершились на уровне 542,7 тенге. А это влияет и на рост цен в обменниках, согласно данным сервиса Kurs.kz:
- Астана: покупка – от 536 до 537 тенге, продажа – от 543 до 544 тенге;
- Алматы: покупка – от 538 до 542 тенге, продажа – от 542,5 до 545 тенге;
- Шымкент: покупка – от 540 до 541 тенге, продажа – от 543,5 до 545 тенге.
И хотя максимальная цена доллара в обменниках не изменилась, но теперь большая часть компаний по обмену валюты приблизили свои курсы к рекордной отметке.
Новый рекорд евро
В свою очередь торги по евро также показали рост: средневзвешенный курс достиг 638,17 тенге (плюс 5,54 тенге за день). Однако стоимость этой валюты также выросла в обменниках и достигла новых максимумов:
- Астана: покупка – от 628 до 630 тенге, продажа – от 638 до 640 тенге;
- Алматы: покупка – от 630 до 635 тенге, продажа – от 637,5 до 640,5 тенге;
- Шымкент: покупка – от 625 до 635 тенге, продажа – от 635 до 640 тенге.
Следует помнить, что к окончанию торгов в 17:00 курсы еще могут измениться. Поэтому следует проверять их актуальное значение при желании провести обмен валюты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2268507-do-rekordnyh-640-tenge-podskochil-kurs-evro-a-dollar-prodolzhaet-ukreplyatsya-v-kazahstane/
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