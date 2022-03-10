Почему обменные пункты завышают курс доллара, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость иностранной валюты по курсу Национального банка и непосредственно в обменных пунктах может отличаться. О том, почему это происходит и не нарушают ли обменники закон, читайте в материале NUR.KZ.

Стоимость доллара и других иностранных валют по отношению к тенге значительно выросла за последние несколько недель.

При этом в некоторых случаях казахстанцы могли заметить разницу между курсом валютной биржи и данными обменных пунктов.

Например, на 5 марта 2022 года цена на валюту по результатам биржевых торгов составляла 503,2 тенге за доллар США. Но в обменных пунктах Алматы стоимость доходила до 517 тенге за покупку доллара у населения и до 522 тенге за продажу валюты казахстанцам.

О том, почему обменники могут ставить такие цены на валюту, рассказали аналитики Telegram-канала Finance.kz.

Спекуляция в рамках закона

Как сообщают специалисты, такая разница между официальным курсом и ценами в обменных пунктах является спекуляцией. Однако, она законная – обменники условно имеют право на такие действия.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Это объясняется тем, что финансовый регулятор ранее установил запрет только на превышение разницы между курсами продажи и покупки иностранной валюты: не более 6 тенге для доллара США и 7 тенге – для евро.

Например, обменники не могут продавать доллар за 525 тенге и покупать за 510 тенге – разница (обозначается как "спред") превысит допустимые 6 тенге. Но следует помнить, что для банков второго уровня ограничений по спреду нет.

"Почему условно? Потому что, скорее всего, купить ваши доллары по такому завышенному курсу они (обменные пункты – прим. редактора) откажутся, но зато с радостью продадут по 522 тенге за доллар и выше.

Курс в 517 тенге за покупку доллара установлен лишь для того, чтобы формально не нарушить предписания регулятора", – указывают эксперты.

Аналитики сообщают, что подобные действия обменных пунктов – это всего лишь попытка заработать на тех, кто в данный момент хочет закупиться иностранной валютой по завышенному курсу.

При этом возникшая нехватка долларов в обменных пунктах позволяет их владельцам устанавливать спекулятивные цены.

Напомним, что ранее были озвучены рекомендации экспертов по вопросам вложения денег в кризисной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1959806-pochemu-obmennye-punkty-zavyshayut-kurs-dollara-rasskazali-analitiki/