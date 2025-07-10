Учли не все: пошлины Трампа могут оказаться более серьезными для Казахстана, считает эксперт

25-процентные пошлины на товары из Казахстана могут все же оказать негативное влияние на экономику страны. Причина в неучтенных 200 млн долларах косвенного экспорта в США. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ США вводят 25-процентные пошлины на товары из Казахстана, что может негативно повлиять на экономику страны из-за неучтенных 200 млн долларов косвенного экспорта.

Эксперт Ернар Серик считает, что официальная статистика не учла некоторые товары, поставляемые в США, включая слитки драгоценных металлов, параксилол, свинец и другие.

По мнению эксперта, пошлинами в 25% может облагаться не 5%, а почти 15% экспорта Казахстана на общую сумму около 300 млн долларов, что значительно серьезнее, чем предполагалось ранее.

Новость о том, что США вводят взаимные торговые пошлины в размере 25% в отношении Казахстана появилась на основе публикации Дональда Трампа в соцсетях.

Позже в Минторговли заявили, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

Однако Ернар Серик, эксперт и автор Telegram-канала Tradereport.Kz, считает подобную "успокоенность" неоправданной. Это связано с тем, что официальная статистика, согласно его мнению, не учла некоторые поставляемые в США товары.

"Если взглянуть на американскую статистику импорта из Казахстана, обнаружится товаров еще примерно на 200 млн долларов, которых нет в наших статотчетах. То есть по официальным данным МТИ под повышенные тарифы подпадает экспорт около 100 млн долларов (те самые 5%), а по данным США – более 300 млн долларов" – сообщает эксперт.

Экспортные товары РК, подпадающие под пошлины США. Источник: Telegram-канал Tradereport.Kz

Что продает Казахстан в США

Согласно сообщению источника, среди неучтенных официальной статистикой товаров, поставляемых в США, оказались:

слитки или заготовки из драгоценных металлов (чистота 99,5%+) – Казахстан вошел в топ-5 поставщиков с экспортом на 154,5 млн долларов (более 13% от общего объема), но в отечественной официальной статистике экспорта за последние три года такой товар вовсе не отмечается (ни в Америку, ни в другие страны);

– Казахстан вошел в топ-5 поставщиков с экспортом на (более 13% от общего объема), но в отечественной официальной статистике экспорта за последние три года такой товар вовсе не отмечается (ни в Америку, ни в другие страны); параксилол – по данным США импорт из РК достигает 34,2 млн долларов , но в казахстанской статистике эти поставки не отражены (почти 100% всего экспорта параксилола уходит в Китай, что указывать на транзитные или реэкспортные схемы);

– по данным США импорт из РК достигает , но в казахстанской статистике эти поставки не отражены (почти 100% всего экспорта параксилола уходит в Китай, что указывать на транзитные или реэкспортные схемы); свинец рафинированный, необработанный – статистика США указывает на импорт из РК на сумму 15,5 млн долларов (в 2023 году было порядка 90 млн долларов ), но в отечественных данных он не отмечается;

– статистика США указывает на импорт из РК на сумму (в 2023 году было порядка ), но в отечественных данных он не отмечается; филе рыбы мороженое – США указывают на импорт из Казахстана в размере 9 млн долларов , но казахстанская статистика отмечает отсутствие такого экспорта, что может быть связано с реэкспортом через страны ЕС;

– США указывают на импорт из Казахстана в размере , но казахстанская статистика отмечает отсутствие такого экспорта, что может быть связано с реэкспортом через страны ЕС; триоксид хрома – США сообщают об импорте из РК на 5,1 млн долларов (в 2023 году было 9,5 млн долларов). Однако в статистике экспорта Казахстана в США товар не отражен, что может объясняться реэкспортом через основных импортеров (Гонконг, Великобритания и Австралия).

То есть все эти товары, согласно сообщению эксперта, оказались вне зоны видимости официальной статистики. Поэтому пошлинами в 25% может облагаться не 5%, а почти 15% экспорта страны на общую сумму около 300 млн долларов.

"Такая успокоенность может дорого нам обойтись. Повышение пошлин до 25% вместо 27%, по сути, мало меняет ситуацию – тарифы все равно остаются высокими, а мы рискуем недооценить их влияние.

Важно учитывать, что в письме президента США прямо указано, что товары, проходящие через третьи страны в попытке обойти тарифы, будут облагаться более высокими ставками.

То есть за попытку использовать реэкспортные схемы наказание может быть еще строже. Лучше, конечно, трезво оценить реальные масштабы рисков, чем потом удивляться неприятным последствиям", – отмечает эксперт.

Ранее эксперт рассказал, о каких пошлинах говорил президент США в своем "письме" Токаеву и зачем они вводятся.

В то же время Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, введением дополнительных 10% торговых пошлин. А Казахстан является партнером данной организации.

Дополнительно специалисты объяснили, как пошлины США могут повлиять на Казахстан.