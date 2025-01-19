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Трамп запускает собственную криптовалюту

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Дональд Трамп объявил о запуске своей собственной криптовалюты, носящей его имя $TRUMP, что вызвало ажиотаж среди потенциальных ее покупателей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Голос Америки".

Как пишет издание, Дональд Трамп объявил о запуске своей собственной криптовалюты, носящей его имя $TRUMP, а общая стоимость за несколько часов выросла до нескольких миллиардов долларов.

В сообщении, опубликованном в его социальной сети Truth Social, а также на платформе X (ранее Twitter), избранный президент представил эту новую цифровую валюту как "мем-монету".

Последняя представляет собой криптовалюту, предназначенную для извлечения выгоды из общественного энтузиазма вокруг личности, движения или вирусного явления в Интернете.

"Мем-монета" не имеет никакой экономической или транзакционной полезности и часто считается чисто спекулятивным активом.

"Этот мем о Трампе прославляет лидера, который никогда не отступает, в любой ситуации", - поясняет официальный сайт проекта, имея в виду покушение на кандидата от республиканской партии в июле прошлого года.

Однако как сообщает издание, в течение нескольких часов после запуска Трампом криптовалюты криптосообщество поставило под сомнение легитимность нового актива и его связь с Дональдом Трампом, при этом некоторые опасались мошенничества.

Но тот факт, что объявления были размещены на официальных аккаунтах избранного президента и что одна из компаний, стоящих за проектом, CIC Digital LLC, уже использовалась Дональдом Трампом для продажи NFT (не взаимозаменяемых токенов, цифровых активов), в конечном итоге развеяли сомнения.

За этим последовал всплеск, который привел к росту стоимости этой цифровой валюты, в результате чего общая капитализация единиц, находящихся в обращении, достигла почти 6 миллиардов долларов.

Отмечается, что сам Дональд Трамп или компания Fight Fight Fight LLC, возглавляющая запуск, не сообщили подробностей о новом продукте. Отмечается лишь, что на рынок выпущено 200 миллионов токенов (единиц) этой валюты и планируется добавить еще 800 миллионов в течение трех лет.

Ранее Эрик Трамп, сын избранного президента США Дональда Трампа, анонсировал, что его отец намерен превратить Соединенные Штаты в мирового лидера в области криптовалют.

Мы также писали, что победа Дональда Трампа на выборах в США вызвала значительный рост курса биткоина, который достиг на тот момент рекордного показателя в 81 тысячу долларов.

В ходе предвыборной кампании ранее Дональд Трамп также рассказал, как поступит с правительственными биткоинами в случае переизбрания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212889-tramp-zapuskaet-sobstvennuyu-kriptovalyutu/

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