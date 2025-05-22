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Миллиарды долларов "в тени": как в Казахстане хотят бороться с нелегальным оборотом криптовалют

Опубликовано:

Монеты биткоинов стоят ребром на фоне долларов
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Государственные резервы криптовалюты ранее уже создавались в некоторых государствах. Но в Казахстане предложен иной принцип для борьбы с теневым рынком. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане предлагают создать государственный резерв криптовалюты для хранения изъятых криптоактивов, что отличается от подобных инициатив в других странах.
  • По словам Нурхата Кушимова из Binance Kazakhstan, наиболее известный пример госрезерва криптовалюты - Сальвадор, где биткоин стал официальным платежным средством, а национальный крипторезерв превышает 6100 BTC.
  • Эксперт считает, что инициатива создания госрезерва криптовалюты в Казахстане может стать важным шагом к формированию структурированной модели регулирования цифровых активов в стране.

Ранее депутат мажилиса предложил создать отдельный госрезерв криптовалюты для хранения изъятых криптоактивов.

Идея была связана с такими рисками, как:

  • возможность потери, хищения и несанкционированной продажи криптовалюты, изъятой по уголовным делам;
  • деятельность банков в обслуживании операций на крипторынке вне правового поля. Так, отмечалось, что через счета 10 банков второго уровня прошли операции на сумму более 4,2 млрд тенге;
  • нелегальный оборот криптовалюты в Казахстане, который в 2023 году составил 86,2% от всего оборота, то эквивалентно 3,5 млрд долларов США.

Как отмечает Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Kazakhstan, идея государственных крипторезервов постепенно набирает популярность и уже применялась в других странах.

Но инициатива, предложенная в Казахстане, отличается от подобных структур.

Крипторезервы в мире и в РК

Как отмечает эксперт, наиболее известный пример госрезерва криптовалюты – это Сальвадор, где биткоин стал официальным платежным средством, а государство регулярно инвестирует в BTC.

Монеты биткоинов и кубики лежат на графике
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"По данным, опубликованным президентом Сальвадора Найибом Букеле в соцсети X, национальный крипторезерв страны превышает 6 100 BTC, что эквивалентно примерно 644 миллионам долларов.

Он также отметил, что портфель биткоинов показал рост более чем на 124% по сравнению с суммой первоначальных инвестиций. Это один из самых открытых и последовательных примеров государственной стратегии по формированию цифровых резервов", – сообщает Нурхат Кушимов.

Дополнительно он отмечает инициативы в Сингапуре, ОАЭ, Гонконге и Швейцарии, где на уровне госструктур и суверенных фондов активно изучаются возможности формирования цифровых резервов или инвестиций в Web3-проекты.

А в США идея национального крипторезерва уже получила поддержку на самом высоком уровне: 6 марта 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического биткойн-резерва и Государственного цифрового актива.

По задумке, резерв будет сформирован из цифровых активов, находящихся в распоряжении государства, и рассматривается как инструмент укрепления позиции США в глобальной системе цифровых финансов.

"Инициатива создания государственного крипторезерва под управлением Национального банка может стать важным шагом к формированию структурированной и устойчивой модели регулирования цифровых активов в Казахстане.

В международной практике встречаются точечные инвестиции без институциональной реализации. В этом контексте Казахстан может стать первой страной в регионе, предложившей комплексный подход с опорой на государственные институты", – отмечает Нурхат Кушимов.

Напомним, что ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос подтвердил вероятность открытия криптобанка в Казахстане.

Также эксперты рассказали об использовании криптовалюты как платежного средства в Казахстане.

Дополнительно напомним, что крипторынок является крайне рискованным. Но чаще всего казахстанцы теряют деньги при инвестиции в цифровые активы из-за уловок мошенников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2247543-unikalnaya-iniciativa-chem-otlichaetsya-predlozhennyy-gosrezerv-kriptovalyuty-v-kazahstane-i-drugih-stranah/