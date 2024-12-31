Курсы криптовалют к доллару на 31 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $844.86. Сегодня актив торгуется на уровне $93,013.4681338*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0051 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 декабря 2024 года составляет $0.25399424*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $56.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,366.74151024*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0249. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47755301*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 31 декабря 2024 года составляет $1.00127742*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.10. Актив торгуется на уровне $100.29398212*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.92. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.39669564*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0636. Криптовалюта сегодня стоит $2.05733381*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00678. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31542811*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.