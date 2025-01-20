Курс биткоина побил рекорд в день инаугурации Дональда Трампа

В день вступления в должность президента США Дональда Трампа резко подорожал биткоин. Уже сейчас всего один токен стоит больше 108 тыс. долларов. Подробности читайте на NUR.KZ.

Стоимость самой популярной криптовалюты в мире вновь бьет рекорды. На момент написания статьи один биткоин, согласно данным CoinDesk, стоит свыше 108 тыс. долларов.

Максимальный курс за последние сутки составлял более 109 тыс. долларов, что является максимальным значением за все время существования данной криптовалюты.

Курс биткоина. Инфографика: CoinDesk

Такой рост произошел на фоне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США, которая состоится сегодня, 20 января. Напомним, именно он в свое время выступил в качестве "защитника" криптовалюты и заявил о планах создать "стратегический запас биткоинов".

Отметим, что биткоин стал расти в цене еще в прошлом году, когда стало известно, что именно Дональд Трамп победил на выборах президента США.

Также напомним, что избранный президент запустил свою цифровую валюту, которую представил как "мем-монетой". По своей сути она не имела никакой экономической ценности, но за короткий срок выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 млрд долларов.