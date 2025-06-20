Доллар приближается к своим максимальным значениям в Казахстане

Курс доллара США продолжает расти. И теперь его значение на валютной бирже снова превысило 520 тенге в ходе торгов и приближается к максимуму, наблюдавшемуся в апреле. Об этом читайте на NUR.KZ.

Валютные торги на бирже KASE 20 июня 2025 года демонстрируют сохранение тренда на ослабление тенге по отношению к доллару США.

Так, средневзвешенная цена доллара в ходе торгов к 15:30 достигла 521,57 тенге – это значение близко к максимуму, который последний раз наблюдался весной текущего года. Так, в момент наибольшего ослабления весной курс доходил до почти 524 тенге за доллар.

А наибольшая стоимость американской валюты составляла 530 тенге в январе 2025 года.

Цены в обменниках

В свою очередь обменные пункты в мегаполисах страны, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 517 до 519 тенге , продажа – от 524 до 525 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 516,5 до 523 тенге , продажа – от 522,8 до 525 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 520 до 522 тенге, продажа – от 523 до 526 тенге.

Почему тенге слабеет

Подобное ослабление, согласно сообщению главы Нацбанка Тимура Сулейменова, связано с начавшимся сезоном отпусков, когда у физлиц растет спрос на иностранную валюту, а также началом реализации бюджетных и квазигосударственных программ.

"Как вы знаете, в связи с бюджетными процедурами и процедурами госзакупок, те деньги, которые в бюджете определены, фактически доходят до администраторов бюджета, то есть до тех, кто их по факту тратит, примерно в июне.

Соответственно, сейчас начался активный этап реализации инвестиционных проектов. Многие из них завязаны на импорте оборудования, запчастей и так далее, поэтому мы видим повышенный уровень торгов.

Последние несколько дней торги значительно выросли. Если на прошлой неделе среднесуточные объемы составляли 240-250 миллионов, то на этой неделе - более 300-330 миллионов", – пояснил он.

Таким образом, сохраняется тренд на ослабление национальной валюты Казахстана.

Напомним, что курс евро снова приближается к отметке в 600 тенге. Впервые этот рубеж был достигнут 22 апреля текущего года.

Также ранее аналитик объяснил, почему тенге не укрепляется к доллару США вместе с ростом цен на нефть.

Мы также объясняли, почему курс Национального банка отличается от цен, предлагаемых обменными пунктами.