Курс евро достиг почти 600 тенге на казахстанской бирже

Средневзвешенный курс евро на KASE составил почти 600 тенге. За сутки он вырос более чем на пять тенге. Почем продают европейскую валюту в обменниках Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Средневзвешенный курс евро во время торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по данным на 16:00 составил 599,16 тенге. За сутки он вырос более чем на пять тенге.

Максимальная сумма сделки сегодня составила 600,02 тенге. Цены спроса и предложения в настоящее время также превышают 600 тенге за единицу европейской валюты.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 16:20, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

Астана: покупка – от 591 до 592 тенге , продажа – от 601 до 602 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 590 до 597 тенге , продажа – от 596 до 601 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 585 до 596 тенге, продажа – от 594 до 602 тенге.

Отметим, что официальный курс евро определяется не по результатам торгов европейской валютой на бирже, а посредством кросс-курса, то есть произведения курса доллара в евро и тенге. Этот показатель на данный момент составляет 598 тенге.

Напомним, что официальный курс европейской валюты единственный раз превышал 600 тенге 22 апреля 2025 года. Это был исторический рекорд.

Ранее мы также писали, что курс доллара по результатам сегодняшних торгов на KASE также увеличился более чем на пять тенге, до 517,45 тенге.