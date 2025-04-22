Курс евро впервые превысил 600 тенге в Казахстане

По состоянию на 22 апреля официальный курс евро в Казахстане сложился на уровне 601,01 тенге. За день европейская валюта подорожала на 7,51 тенге. О новом историческом рекорде читайте на NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Курс доллара значительно снизился в Казахстане

По итогам торгов, которые прошли в понедельник на бирже, средневзвешенная стоимость доллара США составила 521,53 тенге. За день американская валюта подешевела на 0,37 тенге. На сегодня это курс установлен как официальный Национальным банком РК.

Такая картина может говорить не о том, что тенге укрепляется, а о том, что доллар слабеет.

Так, согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), евро к доллару подорожал на 1,48%. Сейчас его курс равен 1,15 доллара. Это, в свою очередь, повлияло на стоимость европейской валюты в Казахстане.

Дело в том, что курс евро в Казахстане определяется не на основе торгов, как это происходит с американской валютой. Его считают через доллар, то есть сначала определяют курс доллара к тенге, а затем курс доллара к евро. Потом на основе этих двух цифр получают кросс-курс евро к тенге.

Таким образом, из-за того, что евро подорожал, а доллар лишь незначительно подешевел к тенге, оставаясь на уровне свыше 520 тенге, кросс-курс евро за день вырос сразу на 7,51 тенге и впервые превысил отметку в 600 тенге – официальный курс Национального банка РК по состоянию на 22 апреля составил 601,01 тенге.

На этом фоне можно также наблюдать подорожание рубля – сегодня его официальный курс составил 6,43 тенге. Российская валюта стабильно растет в цене с 6 апреля.

Напомним, ранее мы упоминали о рекорде, который побили цены на золото в Казахстане.

Также в апреле о причинах ослабления тенге рассказывали в Национальном банке РК.

Еще недавно мы писали о том, как курс тенге повлиял на пенсионные накопления казахстанцев.