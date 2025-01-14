Доллар в Казахстане снова подорожал

Средневзвешенный курс доллара на торгах 14 января составил 530,24 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE. Сегодня курс повысился на 1,53 тенге.

По итогам торгов 14 января средневзвешенный курс доллара оставил 530,24 тенге. Он повысился еще на 1,53 тенге.

При этом, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане : покупка - 526-527 тенге, продажа - 533 тенге;

: покупка - 526-527 тенге, продажа - 533 тенге; в Алматы: покупка - 527-529,5 тенге, продажа - 533-533,1 тенге.

А по данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках сегодня купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Астане : покупка - 530,37 тенге, продажа - 533,07 тенге.

: покупка - 530,37 тенге, продажа - 533,07 тенге. в Алматы: покупка - 529,6, продажа - 532,25 тенге.

Сегодня мы писали, что эксперты считают, что доллар продолжит расти, и через год его курс превысит 550 тенге. Также они ожидают ускорения инфляции до 9,4% в течение 12 месяцев в Казахстане.

Также сообщалось, что ожидания экспертов Ассоциации финансистов Казахстана в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар. Отмечается, что тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.

Недавно в Национальном банке Казахстана рассказали о текущей ситуации на валютном рынке, а также об ожиданиях по курсу тенге. Позже в Нацбанке рассказали, какие действия предпримут в случае усиления давления на тенге.