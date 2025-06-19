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    Финансы

      Почему тенге не укрепляется к доллару США вместе с ростом цен на нефть, объяснил аналитик

      Опубликовано:

      График на долларовой купюре
      График курса доллара. Иллюстративное фото: JuSun/Getty Images

      Нефть входит в число главных факторов, влияющих на стоимость тенге к доллару. Однако национальная валюта не всегда реагирует на краткосрочные изменения курса нефти. Об этом читайте на NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Аналитик Андрей Чеботарев объяснил, почему курс тенге не реагирует на краткосрочные колебания цен на нефть.
      • По словам эксперта, влияние цены нефти на приток валюты в Казахстан и на курс тенге не является мгновенным.
      • Чеботарев отметил, что долгосрочно высокая цена на нефть обеспечивает поддержку тенге, снижая заимствования из Нацфонда и помогая сбалансировать бюджет.

      Стоимость доллара США к курсу казахстанского тенге определяется путем валютных торгов на бирже – то есть регулируется рыночными механизмами.

      При этом государство может влиять на курс национальной валюты определенными действиями. Также среди основных факторов влияния на стоимость тенге отмечается стоимость нефти.

      Однако резкий рост цен за баррель марки Brent с недавней просадки до 63 долларов США и к текущему уровню в 76 долларов на фоне кризиса на Ближнем Востоке не привел к существенному укреплению тенге.

      О причинах такого явления рассказал аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz.

      Почему нет реакции тенге на подорожание нефти

      Как отмечает аналитик, в первую очередь цена на нефть влияет на приток валюты в Казахстан и на курс тенге. Однако эффект этого влияния вовсе не мгновенный.

      "Влияние есть, но за кратковременными колебаниями тенге давно не следит – у нас другие контракты на поставку нефти, и цены на фьючерс не всегда реально отображают цены на нашу нефть", – сообщает Андрей Чеботарев.

      Также он отмечает, что тенге и ранее не реагировал на резкое и сильное снижение или повышение курса нефти. Это связано с тем, что подобные краткосрочные колебания не сильно влияют на курс в моменте.

      В то же время аналитик указывает, что при долгосрочном сохранении высоких цен на нефть обеспечивается соответствующая долгосрочная поддержка курса валюты Казахстана, а также снижаются изъятия из Национального фонда, позволяя снизить дефицит госбюджета.

      Напомним, что курс евро почти достиг отметки в 600 тенге на валютной бирже.

      Также ранее мы рассказывали, как тенге и рубль ведут себя по отношению к доллару США в 2025 году.

      А в мае Министерство энергетики страны категорически опровергло сообщения о внешнем давлении на Казахстан по вопросам добычи нефти.

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