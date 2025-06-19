Скачок до 520: рост доллара объяснил глава Нацбанка

Сегодня, 19 июня, глава Нацбанка Тимур Сулейменов в кулуарах сената рассказал, почему вырос доллар на утренних торгах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Скачок до 520 - это ощутимо. Но на самом деле стоит смотреть, с каких уровней он поднимался. Последние дни он закрывался по 515-517. В абсолютном выражении и в процентах это не так уж много.

Основные факторы - это начавшийся сезон отпусков. Как вы знаете, лето у нас - достаточно типичный сезон, в котором присутствует спрос со стороны физических лиц на валюту - в большей степени на доллары, в какой-то степени на евро", - отметил Тимур Сулейменов.

Второй фактор, по его словам, - начало реализации бюджетных и квазигосударственных программ.

"Как вы знаете, в связи с бюджетными процедурами и процедурами госзакупок, те деньги, которые в бюджете определены, фактически доходят до администраторов бюджета, то есть до тех, кто их по факту тратит, примерно в июне.

Соответственно, сейчас начался активный этап реализации инвестиционных проектов. Многие из них завязаны на импорте оборудования, запчастей и так далее, поэтому мы видим повышенный уровень торгов.

Последние несколько дней торги значительно выросли. Если на прошлой неделе среднесуточные объемы составляли 240-250 миллионов, то на этой неделе - более 300-330 миллионов", - пояснил он.

В целом, глава Нацбанка не видит каких-то базовых причин для дальнейшего повышения курса доллара.

"Естественно, мы не можем давать прогноз, но, тем не менее, два основных фактора я назвал. С точки зрения других макроэкономических факторов - во внутренней экономике все достаточно стабильно, экономика растет.

Внешние факторы предсказать не может никто. Один фактор, который есть и, скорее всего, является положительным, - это рост цен на нефть на фоне боевых действий между Ираном и Израилем и угрозы поставок через Ормузский пролив.

Сейчас нефть марки Brent стоит около $77. Насколько долго это продлится - никто не знает. Но в моменте это скорее положительно, потому что Казахстан - экспортная страна.

Поэтому базово мы не видим предпосылок для резкого увеличения курса", - резюмировал Сулейменов.

Отметим, нефть входит в число главных факторов, влияющих на стоимость тенге к доллару. Однако национальная валюта не всегда реагирует на краткосрочные изменения курса нефти. Почему тенге не укрепляется к доллару США вместе с ростом цен на нефть, читайте в этом материале.

Напомним также, что курс евро почти достиг отметки в 600 тенге на валютной бирже.

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А в мае Министерство энергетики страны категорически опровергло сообщения о внешнем давлении на Казахстан по вопросам добычи нефти.