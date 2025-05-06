"Результат внешнего давления": Минэнерго сделало срочное заявление о добыче нефти в Казахстане

Министерство энергетики страны категорически опровергло сообщения о внешнем давлении на Казахстан по вопросам добычи нефти, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Минэнерго отмечается, что Казахстан "высоко ценит сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+" и считает этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка.

"В связи с этим, министерство считает необходимым прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, интерпретирующие возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления. Министерство категорически опровергает подобные заявления.

Республика Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства, внося свой вклад в стабильность глобального энергетического рынка", - сказано в заявлении.

Напомним, в декабре 2024 года в Минэнерго сообщали, что Казахстан не станет повышать уровень добычи нефти из-за соглашения стран ОПЕК+, несмотря на имеющиеся технические возможности.

А в начале того же месяца 8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года. Отмечалось, что страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день до конца марта 2025 года, затем сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года.

До этого в Минэнерго также сообщали, что по итогам 2024 года добыча нефти в стране ожидается на уровне 87,8 млн тонн. При этом недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти.

В марте текущего года еще одно заявление об обязательствах в рамках ОПЕК+ сделали в Минэнерго.