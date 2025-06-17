Доллар сильно подорожал в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара за сутки вырос более чем на пять тенге. Что могло повлиять на ослабление казахстанской валюты и какие курсы установлены в обменниках страны, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам сегодняшних торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 517,45 тенге. Вчера он был равен 512,44 тенге, то есть рост составил более чем пять тенге за сутки.

Более высокая стоимость американской валюты наблюдалась почти полтора месяца назад – 518,53 тенге.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 513 до 514 тенге , продажа – от 519 до 520 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 514 до 519,7 тенге , продажа – от 519,5 до 522 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 515 до 518,5 тенге, продажа – от 519,5 до 521,5 тенге.

Как сообщают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в середине года традиционно наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту, обусловленный ускорением освоения бюджетных средств (что ведет к росту импорта товаров). Среди внешних факторов, оказывающих давление на нацвалюту, следует отметить коррекцию цен на нефть и геополитическую напряженность в регионе.

Напомним, что в прошлый четверг американская валюта также резко подорожала на бирже после двухнедельного затишья – с 507,8 до 511,77 тенге.

А к концу недели, после нападения Израиля на Иран, цены на нефть резко выросли до 74 долларов за баррель и выше. Но это никак не повлияло на биржевой курс доллара в тот день.

При этом, когда в начале апреля нефть резко подешевела после ввода пошлин на экспорт товаров в США, тенге сильно ослаб.

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