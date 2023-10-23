Золото стоит больше 30 тыс. тенге: почему оно дорожает

Стоимость золота в Казахстане превысила 30 тысяч тенге за грамм. Не последнюю роль в росте цен сыграла политическая ситуация в мире. Почему дорожает драгоценный металл, узнали журналисты NUR.KZ.

Золото беспрерывно растет в цене с 6 октября. Если тогда 1 грамм драгоценного металла стоил 27 979,31 тенге, то по состоянию на 20 октября, по данным Национального банка РК, его стоимость выросла до 30 034,67 тенге. Это рекордный показатель для 2023 года.

Почему растут цены на золото

Главными причинами для роста цен, по мнению экономиста и автора Telegram-канала Tengenomika Галымжана Айтказина, являются происходящие события в мире.

"С одной стороны, эскалация глобальной геополитической напряженности из-за ситуации в секторе Газа. С другой стороны, рост долларовых ставок из-за жесткой монетарной политики ФРС США, и как следствие, дальнейшее удорожание самого доллара США", – перечисляет факторы роста цен на золото эксперт.

По его мнению, именно эти причины в совокупности негативно влияют на риск-аппетит инвесторов и трейдеров во всем мире. Это в свою очередь заставляет их рассматривать золото как "убежище" от растущих геополитических рисков и как альтернативную "гавань", где можно избежать волатильности на финансовых рынках облигаций и акций.

То есть повышенный спрос на драгоценный металл в результате спровоцировал рост цен. Впрочем, для самого Казахстана подорожание золота принесло больше пользы, чем вреда. Дело в том, что значительная часть международных резервов страны хранится в этом драгоценном металле.