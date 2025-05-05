Доллар продолжил дорожать после выходных в Казахстане

После выходных средний курс сделок по купле-продаже доллара США на KASE вырос еще более чем на две тенге. Сколько американская валюта стоит на бирже и в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составил 518,53 тенге. По сравнению с пятницей он вырос более чем на две тенге.

Напомним, что месяц назад стоимость американской валюты также "взлетела" выше 518 тенге. Спустя 10 дней курс вырос до уровня рекордного января – 523,2 тенге. Но после пика он начал активно снижаться, пока в конце апреля не достиг 512,34 тенге.

С приходом мая рост возобновился. Этому могла способствовать вновь подешевевшая нефть. Согласно данным Investing.com, на данный момент она стоит 60,52 доллара за баррель.

Что касается стоимости американской валюты для населения, то обменные пункты в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz сегодня в 15:30, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 514 до 516 тенге , продажа – от 519 до 523 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 514,1 до 518 тенге , продажа – от 518 до 520 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 516 до 518 тенге, продажа – от 519 до 522 тенге.

Напомним, ранее аналитики рассказывали, почему из-за снижения цен на нефть тенге сильно подешевел, а азербайджанский манат отреагировал более стабильно.

Также мы писали, что в марте в Казахстане сильно упал спрос на доллар и другие основные иностранные валюты.