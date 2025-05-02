Курс доллара снова резко вырос в Казахстане

Курс доллара по итогам сегодняшних торгов на KASE вырос почти на четыре тенге. Какие "ценники" на американскую валюту установили обменные пункты Казахстана, узнали журналисты.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торговой сессии иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 516,16 тенге. По сравнению с предыдущими торгами он вырос почти на четыре тенге.

Напомним, что после резкого роста, который был зафиксирован две недели назад, американская валюта сильно подешевела. В понедельник ее биржевой курс составил 513,68 тенге. Но до 500 тенге он так и не опустился, снова подскочив на бирже.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, между тем установили следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 513 до 515 тенге, продажа – от 519 до 521 тенге;

Алматы: покупка – от 512,5 до 517,5 тенге, продажа – от 518 до 520 тенге;

Шымкент: покупка – от 515до 517 тенге, продажа – от 518 до 520 тенге.

Напомним, что курс тенге сильно зависит от цен на нефть – основного экспортного товара Казахстана. Между тем за последнюю неделю нефть снова подешевела – согласно порталу Investing.com, на данный момент баррель стоит 61,75 доллара.