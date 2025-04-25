Почему тенге обесценился к доллару, а азербайджанский манат сохранил свой курс, рассказали аналитики

Экономики двух стран схожи. Но при низких ценах на нефть Казахстан сталкивается с трудностями, а Азербайджан неплохо справляется с ситуацией. О причинах такой разницы читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Несмотря на схожесть экономик, при низких ценах на нефть курс тенге к доллару ослабел, а азербайджанский манат сохранил стабильность.

По данным BCC Invest, Казахстану для стабильности курса нужна нефть по 100 долларов за баррель, тогда как Азербайджан справляется и при 60 долларах.

Аналитики отмечают, что Казахстан отправляет за рубеж больше денег, чем зарабатывает, в то время как Азербайджан имеет меньше обязательств перед внешними инвесторами, что делает манат более стабильным.

Цены на нефть в 2025 году столкнулись с давлением и существенно снизились – стоимость одного барреля марки Brent оценивается в 66,6 доллара США. Это создает определенные риски для экономики и нацвалюты Казахстана.

Однако, как сообщают аналитики BCC Invest, даже при среднегодовой цене в 80,7 доллара за баррель в 2024 году валюта РК ослабла с 454,56 тенге до 523,54 тенге за 1 доллар США.

В то же время в Азербайджане обменный курс сохранился на уровне 1,7 маната за 1 доллар США.

При этом выяснилось, что Казахстану для стабильности курса и экономики нужна нефть по 100 долларов за баррель, а Азербайджан справляется и при 60 долларах.

Почему тенге оказался слабее

Причиной подобной разницы, согласно сообщению аналитиков, стали счета текущих операций двух стран – значения суммы торгового баланса, баланса услуг, баланса первичных доходов и баланса вторичных доходов или "текущие трансферы".

Счета текущих операций РК и Азербайджана. Источник: BCC Invest

"В конечном итоге на графике видно, что в обоих странах складывается профицит торгового баланса, который во много обусловлен экспортом сырой нефти, но в Казахстане при этом имеется существенная отрицательная статья баланса первичных доходов.

Если в Азербайджане соотношение баланса первичных доходов к торговому балансу в среднем за 7 лет составляет 22,0%, то в Казахстане в среднем соотношение составляет 126,5%.

Иными словами, Казахстан отправляет денег во внешний мир больше, чем сам зарабатывает", – отмечают аналитики.

То есть это означает, что в Азербайджане имеется более низкий объем обязательств перед внешними инвесторами. Соответственно, их экономика получает больше прибыли даже при продаже нефти по низким ценам.

А Казахстан при тех же ценах имеет больший объем обязательств, которые превышают доходы страны – то есть "экономика живет не по средствам".

"Подобная ситуация также положительно складывается на обменном курсе валюты, делая азербайджанский манат более стабильным по отношению к доллару США в сравнении с нашим казахстанским тенге", – сообщают в BCC Invest.

Напомним, что помимо доллара США, тенге потерял позиции и к другим иностранным валютам. Например, евро вовсе впервые "пробил" отметку в 600 тенге.

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