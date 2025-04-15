Почти 54 тыс. тенге стоит один грамм золота в Казахстане

Золото побило очередной рекорд, достигнув 15 апреля цены в 53 658,73 тенге за грамм. Текущий курс сразу на 55,6% выше того, что фиксировался ровно год назад. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Золото продолжает бить рекорды в 2025 году. Еще недавно цена превысила отметку в 50 тыс. тенге, а теперь стоимость 1 грамма золота, по курсу Национального банка РК, на 15 апреля составляет 53 658,73 тенге. Таких цен никогда еще не было.

Более того, если сравнить их с прошлогодними, то можно увидеть, что рост цен составил 55,6%. Таким образом, золото становится одним из самых выгодных инвестиционных инструментов с колоссальной прибылью.

Впрочем, будет ли оно расти дальше или вскоре курс золота пойдет вниз, никто предсказать не может, поэтому казахстанцам, которые планируют покупать или продавать свои золотые слитки, следует делать это осторожно, принимая во внимания все риски.

Отметим, чтобы инвестировать в золото, не обязательно выходить на биржу и работать с брокерами. При желании любой казахстанец может приобрести в банках второго уровня золотые слитки весом от 5 до 100 граммов.

Также деньги можно инвестировать в "цифровое золото", так называемый Gold Coin, который впоследствии можно обменять на реальную золотую монету весом в одну тройскую унцию (31,1 грамма).

Стоит также отметить, что текущий рост цен на золото может происходить не только из-за подорожания драгоценного металла на мировых рынках, но и ослабления тенге. Например, вчера тенге ослаб к основным иностранным валютам, в том числе к доллару (на 3,27 тенге), евро (на 6,35 тенге) и рублю (0,17 тенге).

Ранее мы также рассказывали о рекордном подорожании евро в Казахстане.