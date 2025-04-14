Курс евро побил исторический рекорд в Казахстане

Официальный курс евро достиг 583,74 тенге. Это абсолютный рекорд за все время. При этом есть вероятность, что он продолжит расти. Подробности о стоимости европейской валюты читайте на NUR.KZ.

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По итогам пятничных торгов на бирже курс доллара в Казахстане сложился на уровне 514,94 тенге. Данный показатель не максимальный, однако он повлиял на официальный кросс-курс евро, который в выходные и понедельник, по данным , составил 583,74 тенге – по сравнению с пятницей он вырос на 13,08 тенге, или на 2,29%.

При этом текущая стоимость евро является историческим максимумом. Последний рекорд фиксировался 16 марта 2022 года, но даже тогда курс европейской валюты лишь немного "перевалил" за отметку в 563 тенге.

Курс евро в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что такой заметный рост связан в первую очередь с самим ослаблением доллара по отношению к европейской валюте. Согласно данным портала KASE, сейчас за один евро дают около 1,14 доллара и курс продолжает расти, тогда как еще неделю назад валюты торговались почти один к одному с небольшим перевесом в сторону евро.

Для понимания: курс евро в Казахстане определяется не на основе торгов, как это происходит с американской валютой. Его считают через доллар, то есть сначала определяют курс доллара к тенге, а затем курс доллара к евро. Потом на основе этих двух цифр получают кросс-курс евро к тенге.

Таким образом, если доллар продолжит расти дальше, а евро продолжит дорожать по отношению к доллару, то вполне возможно, что в скором времени в Казахстане зафиксируется еще один рекорд по стоимости европейской валюты.

Для тех, кто копит или хранит сбережения в евро, это хорошие новости. А вот для казахстанских компаний, которые работают с европейским рынком и импортируют оттуда товары, это может стать причиной убытков.

Также напомним, что евро является одной из самых популярных иностранных валют в Казахстане, спрос на которую остается стабильным среди населения. Более высокие продажи в стране фиксируются только у доллара.

Ранее в Национальном банке РК рассказывали о причинах, по которым тенге начал терять позиции на рынке.