Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Курс евро побил исторический рекорд в Казахстане

Опубликовано:

Купюры евро лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный курс евро достиг 583,74 тенге. Это абсолютный рекорд за все время. При этом есть вероятность, что он продолжит расти. Подробности о стоимости европейской валюты читайте на NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Доллар снова подорожал после выходных в Казахстане

По итогам пятничных торгов на бирже курс доллара в Казахстане сложился на уровне 514,94 тенге. Данный показатель не максимальный, однако он повлиял на официальный кросс-курс евро, который в выходные и понедельник, по данным Национального банка РК, составил 583,74 тенге – по сравнению с пятницей он вырос на 13,08 тенге, или на 2,29%.

При этом текущая стоимость евро является историческим максимумом. Последний рекорд фиксировался 16 марта 2022 года, но даже тогда курс европейской валюты лишь немного "перевалил" за отметку в 563 тенге.

Курс евро в Казахстане
Курс евро в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что такой заметный рост связан в первую очередь с самим ослаблением доллара по отношению к европейской валюте. Согласно данным портала KASE, сейчас за один евро дают около 1,14 доллара и курс продолжает расти, тогда как еще неделю назад валюты торговались почти один к одному с небольшим перевесом в сторону евро.

Для понимания: курс евро в Казахстане определяется не на основе торгов, как это происходит с американской валютой. Его считают через доллар, то есть сначала определяют курс доллара к тенге, а затем курс доллара к евро. Потом на основе этих двух цифр получают кросс-курс евро к тенге.

Таким образом, если доллар продолжит расти дальше, а евро продолжит дорожать по отношению к доллару, то вполне возможно, что в скором времени в Казахстане зафиксируется еще один рекорд по стоимости европейской валюты.

Для тех, кто копит или хранит сбережения в евро, это хорошие новости. А вот для казахстанских компаний, которые работают с европейским рынком и импортируют оттуда товары, это может стать причиной убытков.

Также напомним, что евро является одной из самых популярных иностранных валют в Казахстане, спрос на которую остается стабильным среди населения. Более высокие продажи в стране фиксируются только у доллара.

Ранее в Национальном банке РК рассказывали о причинах, по которым тенге начал терять позиции на рынке.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2235587-kurs-evro-pobil-istoricheskiy-rekord-v-kazahstane/