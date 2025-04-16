Выше 520 тенге снова поднялся курс доллара в Казахстане

Доллар снова подорожал в Казахстане. Его курс на Казахстанской фондовой бирже превысил 520 тенге. Какие "ценники" установили обменные пункты страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Средневзвешенная стоимость доллара по итогам торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составила 521,67 тенге. За сутки она увеличилась почти на 5 тенге.

Рост курса американской валюты повлиял и на "ценники" в обменных пунктах. Согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, они предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 517 до 520 тенге , продажа – от 524 до 525 тенге ;

, продажа – от ; Алматы: покупка – от 516,5 до 522,7 тенге , продажа – от 522 до 525 тенге ;

, продажа – от ; Шымкент: покупка – от 520,5 до 522,5 тенге, продажа – от 523,5 до 526 тенге.

Напомним, что в начале прошлой недели курс американской валюты "взлетел" до 518,31 тенге, после того как почти два месяца колебался в районе 500. Этому поспособствовали введенные США торговые пошлины и подешевевшая нефть.

В результате доллар подорожал до максимума за последние два месяца – 520,48 тенге. Но потом снизился почти до 515 тенге.

А сегодня он снова превысил 520 тенге. Более высокий курс на бирже последний раз был зафиксирован 23 января 2025 года – 522,42 тенге.