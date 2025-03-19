Доллар снова подорожал в Казахстане

Средняя стоимость сделок по купле-продаже доллара США на KASE сегодня снова превысила 500 тенге, увеличившись на несколько тенге за сутки. О курсах в обменных пунктах Казахстана читайте на NUR.KZ.

Стоимость доллара в Казахстане определяется по результатам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Даже официальный курс, который устанавливает Национальный банк РК, равен средневзвешенному биржевому курсу тенге к доллару США, сложившемуся по итогам торговой сессии, прошедшей в предыдущий рабочий день.

Например, сегодня средневзвешенный курс доллара на KASE составил 500,32 тенге. Это средняя стоимость сделок по купле-продаже американской валюты, которые проходили на бирже с 10:15 до 15:30 по времени Астаны. И она полностью зависит от цен предложений и спроса, которые устанавливают продавцы и покупатели.

Отметим, что сегодня их цены снова немного поднялись – средневзвешенный курс доллара за сутки вырос на 3,79 тенге. Тогда как в предыдущие два дня он стабильно снижался.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, между тем сами устанавливают курсы, ориентируясь на рынок. Согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, они предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 497 до 500 тенге , продажа – от 504 до 506 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 497 до 502,1 тенге , продажа – от 502,5 до 506 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 500 до 502,5 тенге, продажа – от 504 до 505,5 тенге.

Официальный курс рубля в Казахстане между тем определяется посредством кросс-курса, то есть соотношения стоимости доллара в казахстанских тенге к его курсу в российских рублях.

Курс американской валюты в России между тем можем изменяться другими темпами. Если там он падает, то курс рубля в Казахстане может вырасти. Например, сегодня он составляет более 6 тенге за рубль.