Доллар снова подорожал после выходных в Казахстане

После выходных средневзвешенный курс доллара США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) снова вырос на несколько тенге. Почем его продуют и покупают в обменных пунктах, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам первых после выходных торгов иностранными валютами на KASE средневзвешенный курс доллара составил 518,21 тенге, что почти на 3 тенге больше, чем было в конце прошлой недели.

Напомним, что неделю назад стоимость американской валюты "взлетела" с 504,34 до 518,31 тенге. Этому поспособствовали введенные США торговые пошлины и подешевевшая нефть.

В результате доллар подорожал до максимума за последние два месяца – 520,48 тенге. Но к концу недели снизился до 515,18 тенге.

Сегодняшний рост американской валюты повлиял и на "ценники" в обменных пунктах. Согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, они предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 514 до 516 тенге , продажа – от 521 до 523 тенге ;

, продажа – от ; Алматы: покупка – от 513,3 до 518,5 тенге , продажа – от 518 до 520,3 тенге ;

, продажа – от ; Шымкент: покупка – от 516 до 518 тенге, продажа – от 519 до 521,5 тенге.

Отметим, что текущий курс доллара к тенге не самый высокий – рекорд был был зафиксирован три месяца назад. Тогда он составил 530,24 тенге.

Между тем на выходные и сегодня Национальным банком РК был установлен самый высокий в истории курс евро – 583,74 тенге.