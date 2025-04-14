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"Противоречит Конституции": предприниматели о запрете табло с курсами валют в Казахстане

Опубликовано:

Обменный пункт
Обменный пункт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Борьба с информационными табло, отражающими курсы валют, преследует определенные практические цели, отмечалось в правительстве. Но бизнес оказался с этим не согласен. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Правительство Казахстана планирует запретить размещение табло с курсами валют вне обменных пунктов, объясняя это соображениями безопасности и развития.
  • Национальная палата предпринимателей "Атамекен" выступает против этой инициативы, считая, что она нарушает права потребителей на доступ к информации и противоречит Конституции РК.
  • Эксперты "Атамекен" отмечают, что в ряде других стран, включая Польшу, Грузию и Узбекистан, информация о курсах валют считается элементом публичного информирования, а не рекламой.

Среди причин, которые последовали за появлением проекта закона о запрете указания курсов иностранных валют вне обменных пунктов отмечались вопросы:

При этом согласие с подобным мнением выразили аналитики Telegram-канала Tengenomika. Согласно их сообщению, схожие меры принимают в Австралии, Швеции и исторических центрах Европы.

Однако в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" выразили несогласие с отменой табло в обменниках.

Права казахстанцев и бизнеса

"Информация о курсе покупки/продажи валют является общедоступной информацией.

Размещаемые же за пределами входа в здание данные относятся к наружной (визуальной) рекламе, и устанавливаются уполномоченными организациями, осуществляющими обмен валют на общих основаниях согласно требованиям законодательства", – акцентируют внимание эксперты НПП.

При этом они отмечают, что запланированный запрет будет нарушать определенные законодательные нормы.

Судья делит деньги
Столбики монет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Например, это затронет права потребителей – граждане имеют право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре (работе, услуге), и их поставщиках (изготовитель, исполнитель), а запрет на уличные табло фактически ограничит доступ к информации о курсах валют до момента посещения обменного пункта.

Как считают эксперты "Атамекен", это противоречит принципам открытости, транспарентности и может затруднить объективную оценку и сравнение условий на конкурентном рынке потребителем.

"Важно отметить и противоречия данной инициативы Конституции РК на свободное получение и распространение информации, а также принципам добросовестной конкуренции предусмотренной Предпринимательским кодексом РК", – отмечают в палате предпринимателей.

В то же время указывается, что в Польше, Грузии, Чехии, Армении и Узбекистане информация о курсах является элементом публичного информирования, а не рекламой. Это поддерживает принципы открытости рынка и честной конкуренции.

Напомним, что запрет на табло с курсами валют может быть принят в августе 2025 года в случае его одобрения. Однако обсуждение проекта будет проводиться до 15 апреля.

Также ранее мы рассказывали, где и как казахстанцам узнавать стоимость доллара и прочих валют в случае утверждения нововведений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2235431-protivorechit-konstitucii-predprinimateli-o-zaprete-tablo-s-kursami-valyut-v-kazahstane/