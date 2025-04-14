"Противоречит Конституции": предприниматели о запрете табло с курсами валют в Казахстане

Борьба с информационными табло, отражающими курсы валют, преследует определенные практические цели, отмечалось в правительстве. Но бизнес оказался с этим не согласен. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Правительство Казахстана планирует запретить размещение табло с курсами валют вне обменных пунктов, объясняя это соображениями безопасности и развития.
- Национальная палата предпринимателей "Атамекен" выступает против этой инициативы, считая, что она нарушает права потребителей на доступ к информации и противоречит Конституции РК.
- Эксперты "Атамекен" отмечают, что в ряде других стран, включая Польшу, Грузию и Узбекистан, информация о курсах валют считается элементом публичного информирования, а не рекламой.
Среди причин, которые последовали за появлением проекта закона о запрете указания курсов иностранных валют вне обменных пунктов отмечались вопросы:
- безопасности – табло являются отвлекающим фактором для водителей на дорогах;
- а также развития – в Нацбанке назвали вывески обменных пунктов "пережитками 90-х".
При этом согласие с подобным мнением выразили аналитики Telegram-канала Tengenomika. Согласно их сообщению, схожие меры принимают в Австралии, Швеции и исторических центрах Европы.
Однако в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" выразили несогласие с отменой табло в обменниках.
Права казахстанцев и бизнеса
"Информация о курсе покупки/продажи валют является общедоступной информацией.
Размещаемые же за пределами входа в здание данные относятся к наружной (визуальной) рекламе, и устанавливаются уполномоченными организациями, осуществляющими обмен валют на общих основаниях согласно требованиям законодательства", – акцентируют внимание эксперты НПП.
При этом они отмечают, что запланированный запрет будет нарушать определенные законодательные нормы.
Например, это затронет права потребителей – граждане имеют право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре (работе, услуге), и их поставщиках (изготовитель, исполнитель), а запрет на уличные табло фактически ограничит доступ к информации о курсах валют до момента посещения обменного пункта.
Как считают эксперты "Атамекен", это противоречит принципам открытости, транспарентности и может затруднить объективную оценку и сравнение условий на конкурентном рынке потребителем.
"Важно отметить и противоречия данной инициативы Конституции РК на свободное получение и распространение информации, а также принципам добросовестной конкуренции предусмотренной Предпринимательским кодексом РК", – отмечают в палате предпринимателей.
В то же время указывается, что в Польше, Грузии, Чехии, Армении и Узбекистане информация о курсах является элементом публичного информирования, а не рекламой. Это поддерживает принципы открытости рынка и честной конкуренции.
Напомним, что запрет на табло с курсами валют может быть принят в августе 2025 года в случае его одобрения. Однако обсуждение проекта будет проводиться до 15 апреля.
Также ранее мы рассказывали, где и как казахстанцам узнавать стоимость доллара и прочих валют в случае утверждения нововведений.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2235431-protivorechit-konstitucii-predprinimateli-o-zaprete-tablo-s-kursami-valyut-v-kazahstane/