Доллар продолжает дорожать в Казахстане. Его официальный курс уже превысил 530 тенге, что является историческим рекордом. Тенге также просел и к другим инвалютам. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2024 году тенге начал сильно слабеть – курс доллара превысил 500 тенге. Однако такую же тенденцию продолжил и 2025 год. По состоянию на 15 января официальный курс доллара достиг 530,24 тенге. За день национальная валюта просела на 1,72 тенге по отношению к американской, то есть на 0,3%.

Как отмечают авторы Telegram-канала Data Hub, таких высоких уровней ранее еще не фиксировалось. Другими словами, официальный курс доллара побил исторический рекорд в Казахстане.

При этом "неплохо" себя чувствуют и другие иностранные валюты. Например, китайский юань также поставил, хоть и не исторический, но долгосрочный рекорд – 72,33 тенге. За день валюта подорожала на 0,3%. Более высокий показатель в последний раз фиксировался в начале апреля 2022 года.

Что касается европейской валюты, то здесь картина выглядит относительно "стабильной". На 15 января курс составил 543,97 тенге за евро, что не является рекордом. За день он подрос на заметные 0,9%.

Курс рубля установился на уровне 5,16 тенге, что тоже можно считать "нормой" для января – ниже 5 тенге рубль опускался только на время новогодних праздников.

"Нынешнее ослабление тенге к доллару произошло на фоне довольно заметного объема биржевых торгов. Такой всплеск может означать валютные интервенции Нацбанка", – сообщили аналитики, отметив, что, если эта теория подтвердится, значит тенге мог ослабнуть гораздо сильнее.

Напомним, ранее финансовые эксперты предположили, что курс доллара вполне может превысить 550 тенге в течение следующих 12 месяцев. О возможных причинах дальнейшего ослабления казахстанской валюты можно прочитать здесь.