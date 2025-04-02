Более 50 тыс. за грамм: золото продолжает рекордно дорожать в Казахстане

Стоимость золота в Казахстане снова побила исторический рекорд. По официальному курсу 1 грамм драгоценного металла сегодня стоит более 50,6 тыс. тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Цены на золото продолжают расти – вчера, 1 апреля, они впервые в Казахстане пересекли рубеж в 50 тыс. тенге, а уже день спустя подходят к отметке в 51 тыс. Официальная стоимость 1 грамма золота по курсу Национального банка РК сегодня составляет 50 657,17 тенге.

Эта цена не только рекордная, но и сразу на 59,87% выше той, что фиксировалась 2 апреля 2024 года. К слову, в сравнении с 2023 годом она вообще выросла почти в два раза.

Курс золота на 2 апреля. Данные: Национальный банк РК

Стоит отметить, что цены на золото растут не только в Казахстане, например, за счет того, что тенге слабеет. Это общемировая тенденция.

Так, ранее мы рассказывали о том, что одна тройская унция (31,1 грамма) золота впервые пересекла отметку в 3 000 долларов, а сегодня, согласно данным платформы Investing.com, цена перевалила отметку в 3 145 долларов, то есть примерно в 1 582 407 тенге по текущему курсу.

Таким образом, стремительный рост цен на золото продолжается, что может создать впечатление, что этот драгоценный металл является крайне эффективным и надежным финансовым инструментом для дополнительного заработка.

Однако казахстанцам, которые решат инвестировать в него, следует помнить о рисках – слишком долгий рост может прекратиться в любой момент, когда инвесторы, которые "по дешевке" купили золото год, два или три назад, решат его продать, чтобы зафиксировать прибыль. При таком исходе цены на драгоценный металл могут сильно снизиться.

Впрочем, любые инвестиции являются рискованными, поэтому важно подходить к ним с "холодной головой" и четким пониманием экономической ситуации в стране и мире.

Между тем любой казахстанец может приобрести золотые слитки весом от 5 до 100 граммов в некоторых банках второго уровня и обменных пунктах или же решиться на покупку цифрового золота и потом обменять его на золотые инвестиционные монеты весом в 1 тройскую унцию.