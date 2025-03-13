Конец биткоина или новая возможность: может ли криптовалюта снова принести прибыль, рассказал эксперт

Начало 2025 года стало сложным для крипторынка: биткоин и прочие цифровые активы сильно потеряли в цене. Но это может стать лишь временным снижением и хорошей возможностью. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Рынок криптовалют переживает снижение: биткоин упал с 98 тыс. до 83 тыс. долларов, а общая капитализация рынка сократилась на 20%.

По словам Нурхата Кушимова, генерального менеджера Binance Kazakhstan, падение вызвано макроэкономическими событиями, геополитической нестабильностью и разочарованием инвесторов в отношении биткоин-резерва США.

Эксперт считает, что текущее снижение может стать хорошей возможностью для покупки криптовалюты по выгодной цене, и советует инвесторам не поддаваться панике, избегать FOMO и следовать собственной стратегии.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Согласно отчету Binance Research рынок криптовалют потерял более 20% капитализации, снизившись с 3,6 трлн долларов до 2,8 трлн долларов. В марте тренд на снижение продолжился, а многие криптовалюты заметно потеряли в цене.

Например, биткоин (BTC) на 12 марта стоит чуть менее 83 тыс. долларов, хотя в феврале достигал 98 тыс. долларов. А эфир (ETH) снизился с 3 300 до 1 940 долларов за "монету".

Но такое снижение может оказаться хорошей стартовой точкой для покупки криптовалюты по выгодной цене.

О причинах спада на крипторынке и возможностях для инвесторов рассказал Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Kazakhstan.

Почему крипторынок снижается

Как отмечает эксперт, это падение было вызвано сразу несколькими факторами, включая макроэкономические события, геополитическую нестабильность (новые тарифные и пошлинные угрозы со стороны США) и специфические риски внутри криптоиндустрии.

Это лишь усугубило снижение, которое уже было вызвано замедлением глобальной экономики.

А в последние несколько дней рынок стал свидетелем достаточно серьезного снижения, которое стало следствием сразу нескольких факторов.

"Одним из ключевых триггеров стали завышенные ожидания по поводу стратегического биткоин-резерва США.

Инвесторы надеялись, что правительство начнет активно скупать BTC, однако в реальности биткоин-резерв планируют формировать из конфискованных монет, а не совершать покупки BTC.

Это вызвало разочарование и спровоцировало массовые продажи, несмотря на долгожданное официальное объявление.

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дополнительное давление оказало падение американского фондового рынка. После открытия торговой сессии 10 марта NASDAQ 100 снизился на 3%, а S&P 500 – на 2%, что стало худшим падением с октября 2022 года. Инвесторы среагировали на усиление экономических рисков и опасение рецессии экономики США", – сообщает Нурхат Кушимов.

Другими словами, текущее снижение – результат совокупности многочисленных факторов. Однако рынок криптовалют уже не раз проходил через периоды высокой волатильности и исторически демонстрировал восстановление.

Пришел ли "медведь" на рынок крипты

Как сообщает эксперт, различные аналитики отмечают, что несмотря на обозначенное снижение рынка, общий "бычий" тренд для криптовалюты остается в силе.

А это означает, что новый виток роста может последовать вслед за текущей коррекцией.

"Точно предсказать продолжительность коррекции невозможно, но важно помнить, что падение цен – это не только риски, но и возможности.

Коррекции всегда были частью рыночного цикла, и для тех, кто придерживается стратегического подхода, это может быть момент для выгодного входа в рынок. Главное – не поддаваться эмоциям, анализировать ситуацию и действовать в рамках своей стратегии", – отмечает эксперт.

Советы для инвесторов и трейдеров в текущих реалиях

Волатильность – неотъемлемая часть рынка. И обычно, когда цены падают, инвесторы могут начать в панике продавать активы, а при резком росте – необдуманно покупать их по высоким ценам, ожидая дальнейшего роста.

Такое поведение может привести к серьезным денежным потерям. А чтобы этого избежать, важно помнить о некоторых правилах подхода к инвестированию и торговле криптовалютами.

"Во-первых, избегайте FOMO: страх упустить рост может привести к необдуманным покупкам на пике, а это один из самых распространенных сценариев потерь. Следуйте своей стратегии и не гонитесь за толпой.

Во-вторых, не бойтесь фиксировать убытки: многие трейдеры слишком долго держат убыточные позиции, надеясь на разворот. Но важно вовремя признавать ошибки и следить за рисками.

В-третьих, контролируйте самоуверенность: несколько удачных сделок могут создать иллюзию непогрешимости, но рынок всегда преподносит сюрпризы. Дисциплина и управление капиталом важнее краткосрочных побед.

И, наконец, не следуйте за толпой: массовый ажиотаж или паника редко бывают хорошими индикаторами. Всегда проводите собственный анализ и принимайте решения на основе данных, а не эмоций.

Осознание этих факторов помогает избежать распространенных ошибок и принимать взвешенные решения, даже в условиях рыночных колебаний", – делится советами генеральный менеджер Binance Kazakhstan.

Напомним, что предыдущее "падение" криптовалютного рынка отмечалось в 2022 году. Тогда аналитик подробно рассказал, следует ли казахстанцам покупать цифровые активы в подобных условиях.

Также мы рассказывали, как вложиться в биткоин без его прямой покупки.