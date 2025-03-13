Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Конец биткоина или новая возможность: может ли криптовалюта снова принести прибыль, рассказал эксперт

Опубликовано:

График, доллары и монетки биткоина.
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начало 2025 года стало сложным для крипторынка: биткоин и прочие цифровые активы сильно потеряли в цене. Но это может стать лишь временным снижением и хорошей возможностью. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Рынок криптовалют переживает снижение: биткоин упал с 98 тыс. до 83 тыс. долларов, а общая капитализация рынка сократилась на 20%.
  • По словам Нурхата Кушимова, генерального менеджера Binance Kazakhstan, падение вызвано макроэкономическими событиями, геополитической нестабильностью и разочарованием инвесторов в отношении биткоин-резерва США.
  • Эксперт считает, что текущее снижение может стать хорошей возможностью для покупки криптовалюты по выгодной цене, и советует инвесторам не поддаваться панике, избегать FOMO и следовать собственной стратегии.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Согласно отчету Binance Research рынок криптовалют потерял более 20% капитализации, снизившись с 3,6 трлн долларов до 2,8 трлн долларов. В марте тренд на снижение продолжился, а многие криптовалюты заметно потеряли в цене.

Например, биткоин (BTC) на 12 марта стоит чуть менее 83 тыс. долларов, хотя в феврале достигал 98 тыс. долларов. А эфир (ETH) снизился с 3 300 до 1 940 долларов за "монету".

Но такое снижение может оказаться хорошей стартовой точкой для покупки криптовалюты по выгодной цене.

О причинах спада на крипторынке и возможностях для инвесторов рассказал Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Kazakhstan.

Почему крипторынок снижается

Как отмечает эксперт, это падение было вызвано сразу несколькими факторами, включая макроэкономические события, геополитическую нестабильность (новые тарифные и пошлинные угрозы со стороны США) и специфические риски внутри криптоиндустрии.

Это лишь усугубило снижение, которое уже было вызвано замедлением глобальной экономики.

А в последние несколько дней рынок стал свидетелем достаточно серьезного снижения, которое стало следствием сразу нескольких факторов.

"Одним из ключевых триггеров стали завышенные ожидания по поводу стратегического биткоин-резерва США.

Инвесторы надеялись, что правительство начнет активно скупать BTC, однако в реальности биткоин-резерв планируют формировать из конфискованных монет, а не совершать покупки BTC.

Это вызвало разочарование и спровоцировало массовые продажи, несмотря на долгожданное официальное объявление.

Монеты со знаком биткоина
Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дополнительное давление оказало падение американского фондового рынка. После открытия торговой сессии 10 марта NASDAQ 100 снизился на 3%, а S&P 500 – на 2%, что стало худшим падением с октября 2022 года. Инвесторы среагировали на усиление экономических рисков и опасение рецессии экономики США", – сообщает Нурхат Кушимов.

Другими словами, текущее снижение – результат совокупности многочисленных факторов. Однако рынок криптовалют уже не раз проходил через периоды высокой волатильности и исторически демонстрировал восстановление.

Пришел ли "медведь" на рынок крипты

Как сообщает эксперт, различные аналитики отмечают, что несмотря на обозначенное снижение рынка, общий "бычий" тренд для криптовалюты остается в силе.

А это означает, что новый виток роста может последовать вслед за текущей коррекцией.

"Точно предсказать продолжительность коррекции невозможно, но важно помнить, что падение цен – это не только риски, но и возможности.

Коррекции всегда были частью рыночного цикла, и для тех, кто придерживается стратегического подхода, это может быть момент для выгодного входа в рынок. Главное – не поддаваться эмоциям, анализировать ситуацию и действовать в рамках своей стратегии", – отмечает эксперт.

Советы для инвесторов и трейдеров в текущих реалиях

Волатильность – неотъемлемая часть рынка. И обычно, когда цены падают, инвесторы могут начать в панике продавать активы, а при резком росте – необдуманно покупать их по высоким ценам, ожидая дальнейшего роста.

Такое поведение может привести к серьезным денежным потерям. А чтобы этого избежать, важно помнить о некоторых правилах подхода к инвестированию и торговле криптовалютами.

"Во-первых, избегайте FOMO: страх упустить рост может привести к необдуманным покупкам на пике, а это один из самых распространенных сценариев потерь. Следуйте своей стратегии и не гонитесь за толпой.

Во-вторых, не бойтесь фиксировать убытки: многие трейдеры слишком долго держат убыточные позиции, надеясь на разворот. Но важно вовремя признавать ошибки и следить за рисками.

В-третьих, контролируйте самоуверенность: несколько удачных сделок могут создать иллюзию непогрешимости, но рынок всегда преподносит сюрпризы. Дисциплина и управление капиталом важнее краткосрочных побед.

И, наконец, не следуйте за толпой: массовый ажиотаж или паника редко бывают хорошими индикаторами. Всегда проводите собственный анализ и принимайте решения на основе данных, а не эмоций.

Осознание этих факторов помогает избежать распространенных ошибок и принимать взвешенные решения, даже в условиях рыночных колебаний", – делится советами генеральный менеджер Binance Kazakhstan.

Напомним, что предыдущее "падение" криптовалютного рынка отмечалось в 2022 году. Тогда аналитик подробно рассказал, следует ли казахстанцам покупать цифровые активы в подобных условиях.

Также мы рассказывали, как вложиться в биткоин без его прямой покупки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Криптовалюта
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2227352-konec-bitkoina-ili-novaya-vozmozhnost-mozhet-li-kriptovalyuta-snova-prinesti-pribyl-rasskazal-ekspert/