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Как казахстанцы теряют деньги из-за ошибочных убеждений, рассказали эксперты

Опубликовано:

Купюры сдувает с рук
Деньги. Иллюстративное фото: Jeffrey Coolidge/Getty Images

Криптовалюты могут ассоциироваться со множеством мифов, которые либо приводят к фанатизму, либо к их отрицанию. И все это в итоге выливается в денежные потери. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Эксперты Binance Kazakhstan объясняют, как мифы и заблуждения о криптовалютах приводят к финансовым потерям казахстанцев.
  • Эффект стадности, эффект якоря и эффект доступности искажают восприятие криптовалют, что может вести к ошибочным инвестиционным решениям.
  • Для принятия обоснованных решений в сфере криптовалют эксперты рекомендуют развивать критическое мышление, проводить независимые исследования и искать достоверную информацию.

Криптовалюты являются одним из видов финансовых инструментов, к которым также относятся ценные бумаги, деньги, депозиты, золото и так далее.

Однако обычно они воспринимаются как средство спекуляций и причина потери денег.

Как отмечают эксперты Binance Kazakhstan, это связано с искажениями в восприятии криптовалют и наличием множества мифов и заблуждений, из-за которых казахстанцы могут принимать ошибочные и убыточные решения.

Когда популярность перевешивает критическое мышление

Эффект стадности – это склонность человека следовать за трендами, не оценивая критически, подходят ли они для его личных нужд и целей. В современном мире, особенно в сфере инвестиций, эффект стадности может привести к неверным решениям.

"В криптовалюте эффект стадности ярко проявляется, когда инвесторы массово скупают активы в момент их резкого роста или же, наоборот, панически продают их при падении курса.

Так, во время падения биткоина с 20 000 до 3 000 долларов США в 2018 году многие инвесторы потеряли веру в криптовалюту и поспешили продать свои активы, опасаясь полного краха. Это решение было продиктовано не столько объективными факторами, сколько желанием не отстать от группы.

Однако, как показало время, биткоин не только восстановился, но и многократно превысил свои прошлые рекорды​", – отмечают эксперты.

Мужчина радуется онлайн-выигрышу
Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: Getty Images/Wpadington

При этом подобная картина может наблюдаться и в обратной ситуации: когда инвесторы скупают криптовалюту на фоне ее активного роста и популярности, в надежде на еще больший прирост стоимости. Но в итоге цена падает, а инвесторы несут убытки.

Это может быть связано со страхом упустить возможность заработать (так называемый FOMO) и даже мошенничеством авторов, разработавших криптовалюту.

"Чтобы избежать подобных ситуаций, важно развивать критическое мышление и проводить независимые исследования перед принятием инвестиционных решений​", – советуют эксперты.

Эффект якоря

Эффект якоря проявляется, когда человек чрезмерно полагается на первое полученное знание о предмете и строит дальнейшие суждения на его основе.

В криптомире это часто приводит к заблуждению о том, что биткоин слишком волатилен для надежных инвестиций.

"Действительно, в первые годы существования криптовалюты ее волатильность была значительно выше, чем у традиционных активов, и это впечатление закрепилось в сознании многих людей.

Однако времена изменились: волатильность биткоина значительно снизилась, и по состоянию на конец 2023 года его волатильность была ниже, чем у 92 акций из индекса S&P 500​", – отмечают эксперты.

Биткоин и доллары
Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Эффект доступности и иллюзорной правды

Эффект доступности проявляется, когда человек основывает свои решения на самой легкодоступной информации, часто не проверяя ее достоверность.

В мире криптовалют драматические новости о рыночных обвалах или мошенничествах часто оказывают сильное влияние на восприятие. Эти события привлекают больше внимания, чем положительные изменения, создавая искаженную картину о криптовалютной экосистеме.

"Эффект иллюзорной правды усиливает эту тенденцию, когда частое повторение недостоверной информации заставляет людей верить в нее.

Например, убеждение, что криптовалюты не имеют реального применения, укоренилось в общественном сознании благодаря регулярным негативным нарративам в СМИ. Однако криптовалюта находит реальные применения, особенно в развивающихся странах, где она используется для международных денежных переводов.

В отличие от традиционных переводов, обремененных высокими комиссиями, криптовалютные транзакции обходятся без посредников и значительно дешевле, что делает их важным инструментом для улучшения финансовой доступности​", – сообщают эксперты.

Другими словами, эти распространенные ошибки в восприятии криптовалют могут не только привести к серьезным убыткам для казахстанцев или лишить их возможности получить доход, но и помешать развитию цифровой экономики в Казахстане.

А чтобы принимать более обоснованные решения, необходимо осознать влияние этих искажений, искать достоверную информацию и развивать критическое мышление.

Ранее эксперты рассказали, как казахстанцы теряют миллионы при покупке криптовалюты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2177292-kak-kazahstancy-teryayut-dengi-iz-za-oshibochnyh-ubezhdeniy-rasskazali-eksperty/

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