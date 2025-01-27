Курсы криптовалют к доллару на 27 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $4,801.19. Сегодня актив торгуется на уровне $102,712.49206791*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0122 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 января 2025 года составляет $0.24745452*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $194.76. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,256.24922778*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0445. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45647144*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 27 января 2025 года составляет $0.99852282*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $10.29. Актив торгуется на уровне $119.22704551*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.41642215*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.1695. Криптовалюта сегодня стоит $3.04952423*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.03214. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33664089*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.