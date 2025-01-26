Курсы криптовалют к доллару на 26 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $533.20. Сегодня актив торгуется на уровне $104,742.51351192*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0028 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 января 2025 года составляет $0.25440791*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $52.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,319.88026956*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47415575*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 26 января 2025 года составляет $0.99856079*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.07. Актив торгуется на уровне $125.13780879*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.9224644*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0154. Криптовалюта сегодня стоит $3.11874396*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00574. На данный момент актив торгуется на уровне $0.35396417*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.