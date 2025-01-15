Нацбанк хочет усилить контроль за валютными операциями в Казахстане

Национальный банк РК планирует сократить срок, в рамках которого банки должны отчитываться за проведенные валютные операции своих клиентов. Почему решили усилить контроль, узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент стоимость доллара бьет исторические рекорды. Заметно дорожают по отношению к тенге и другие иностранные валюты.

Между тем Национальным банком РК был подготовлен проект, который вносит поправки в уже действующее постановление, касающееся отчетности по валютным операциям.

"Проектом предусмотрены поправки, направленные на сокращение сроков предоставления отчетности уполномоченными банками по проведенным валютным операциям клиентов", – сообщили в Нацбанке.

По новым правилам такую информацию банки второго уровня должны будут передавать в Национальный банк РК до 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, а не до 15 числа, как сейчас.

Авторы проекта считают, что новые правила помогут быстрее получать сведения о ситуации на рынке, анализировать их и, при необходимости, оперативно принимать необходимые меры.

Кроме этого, проектом предусмотрено проведение усиленного финансового мониторинга конверсионных операций (по обмену валюты) нерезидентов на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций.

Эта поправка разработана для недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов.

Стоит отметить, что операции нерезидентов по конвертации казахстанской валюты в иностранную будут проводиться в стандартном режиме, если тенге был получен из экономически обоснованных источников, например, за продажу товара или оказания услуг гражданам Казахстана.

Пока проект постановления находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 29 января 2025 года, поэтому новые правила в действие еще не вступили.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане одним годом ограничили срок действия банковских карт для иностранцев. Также мы сообщали о том, что Национальный банк РК ввел предельную разницу курсов покупки и продажи валюты обменными пунктами.