Нацбанк ввел новые ограничения для обменников в Казахстане

Национальный банк РК установил для обменных пунктов "границы" при определении курса покупки и продажи валюты, а также ввел новые обязательства для банков. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Обменные пункты в Казахстане могут самостоятельно устанавливать курсы валют. При этом они обычно делают это с "погрешностью", продавая валюту дороже, чем покупая ее. Но ранее стало известно, что в стране хотят установить пределы для такой разницы.

Теперь же стало известно, что в рамках очередного заседания правления Национального банка РК (НБРК) было принято решение, согласно которому обменные пункты теперь обязаны соблюдать пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты:

для доллара США – 7 тенге;

для евро – 10 тенге.

Напомним, что пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты через обменные пункты в Казахстане устанавливались и ранее, но позже были отменены.

Также в рамках заседания НБРК были введены и другие изменения, направленные на сокращение сроков предоставления отчетности уполномоченными банками по проведенным валютным операциям клиентов.

По мнению авторов поправок, новые правила должны ускорить получение сведений о ситуации на рынке. Кроме этого Нацбанк расширил список операций, проведение которых может быть направлено на уклонение от требований валютного законодательства и которые подлежат финансовому мониторингу.

Однако, помимо усиления контроля за банковской и валютной сферами, на заседании правления приняли решение о выпуске в обращение новой банкноты номиналом 1 000 тенге и двух коллекционных монет: "GRIFFIN" из серии "Легенды и мифы кочевников" и "OTYRAR" из серии "Изучая монеты – открывай Казахстан".

Напомним, ранее Нацбанк выпустил коллекционные монеты с изображением спящего котика.

Также на заседании правления были приняты решения по внесению изменений и дополнений в некоторые постановления правления Национального банка РК по вопросам платежных систем и другим вопросам деятельности НБРК.