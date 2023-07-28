Насколько высокими могут быть курсы продажи доллара и евро в обменниках Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторое время в Казахстане действовали пределы отклонения курсов покупки и продажи иностранной валюты. Какой разницы сейчас придерживаются обменные пункты страны, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2020 году, в период разгара пандемии коронавируса, курс доллара по отношению к тенге начал активно увеличиваться. Чтобы не допустить спекуляций в процессе обмена валют и обеспечить стабильное положение на финансовом рынке Казахстана, Нацбанк установил пределы отклонения курсов покупки и продажи в обменных пунктах страны.

Соответствующим постановлением тогда было установлено, что доллар США может продаваться максимум на 6 тенге дороже, чем покупаться, а для евро разница в цене может составлять максимум 7 тенге.

Изначально закон должен был действовать до 2021 года, но в результате его продлили до 2023 года. При этом весной 2022 года, когда доллар и евро снова начали резко расти по отношению к тенге, было принято решение увеличить эти пороги до 15 тенге – для американской валюты, и до 20 тенге – для европейской.

Но действие самого постановления так и не продлили – с 1 января 2023 года оно утратило свою силу. Регулируется ли курсообразование тенге в текущем году, нам ответили в Национальном банке Республики Казахстан.

Действуют ли сейчас пределы отклонения курсов

"На данный момент пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям в тенге, проводимым через обменные пункты, не установлены.

Курсообразование в банковских и небанковских обменных пунктах осуществляется в соответствии с базовыми рыночными факторами на основании соотношения спроса и предложения на валютном рынке.

Основным ориентиром для установления курсов валют обменными пунктами является складывающийся на текущий момент рыночный курс национальной валюты на Казахстанской фондовой бирже", – сообщили в Нацбанке.

Какой разницы придерживаются обменные пункты

То есть обменные пункты теперь вправе сами устанавливать разницу между стоимостью покупки и продажи доллара и евро, как и других валют. Отклонения при этом у всех разные.

Например, в некоторых обменных пунктах Алматы разница между курсами продажи и покупки доллара составляет от 2 до 6 тенге, а евро – от 6 до 10 тенге.

В ответе от государственного органа между тем было отмечено, что Национальный банк следит за ситуацией на рынке наличной иностранной валюты и при необходимости снова примет меры по установлению пределов отклонения курсов покупки и продажи иностранной валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2030393-kakaya-raznitsa-mezhdu-kursami-pokupki-i-prodazhi-dollara-mozhet-byt-v-obmennikah-kazahstana/