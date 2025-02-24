Как изменилась стоимость доллара после выходных на бирже в Казахстане

В первый после выходных рабочий день на KASE биржевая стоимость доллара совсем немного снизилась. Какие курсы установили обменные пункты страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по результатам сегодняшних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 502,89 тенге. По сравнению с пятницей, когда американская валюта сильно подорожала, ее стоимость снизилась, но всего на 0,33 тенге.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, по данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие курсы покупки и продажи доллара:

Астана: покупка – от 501 до 502 тенге, продажа – от 507 до 508 тенге;

покупка – от 501 до 502 тенге, продажа – от 507 до 508 тенге; Алматы: покупка – от 495,9 до 504,3 тенге, продажа – от 504,5 до 507 тенге;

покупка – от 495,9 до 504,3 тенге, продажа – от 504,5 до 507 тенге; Шымкент: покупка – от 501,5 до 504 тенге, продажа – от 504,5 до 507 тенге.

Напомним, что на позапрошлой неделе курс доллара опустился ниже 500 тенге. Этому могла поспособствовать ранняя подготовка участников финансового рынка к фискальному периоду. Но на прошлой неделе американская валюта снова закрепилась выше этой отметки.