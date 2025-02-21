Доллар подорожал на бирже перед выходными в Казахстане

В последний перед выходными рабочий день на KASE средний курс купли-продажи доллара США снова вырос. Какие ценники установили обменные пункты Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

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Средневзвешенный курс доллара по итогам пятничных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) вырос почти на 3 тенге, составив 502,47 тенге.

Отметим, что прошедшая неделя отличилась сильной волатильностью для американской валюта. Так, начиная с понедельника, курс доллара на KASE каждый день поднимался и падал, пересекая порог в 500 тенге.

За ситуацией пристально следили и обменные пункты, которые устанавливают свои ценники, ориентируясь на рынок. Так, обменники мегаполисов Казахстана, по данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, предлагают следующие курсы покупки и продажи доллара:

Астана: покупка – от 502 до 503 тенге, продажа – от 508 до 509 тенге;

покупка – от 502 до 503 тенге, продажа – от 508 до 509 тенге; Алматы: покупка – от 495,9 до 504,1 тенге, продажа – от 504,8 до 507 тенге;

покупка – от 495,9 до 504,1 тенге, продажа – от 504,8 до 507 тенге; Шымкент: покупка – от 501,5 до 503,5 тенге, продажа – от 504,5 до 506,5 тенге.

Напомним, что средневзвешенная биржевая стоимость доллара в выходные и в понедельник будет официальным курсом Национального банка РК.

При этом вчера курс тенге заметно укрепился. Как считают в Ассоциации финансистов Казахстана, это произошло на фоне приближения пика налоговых выплат, значительного укрепления рубля и удовлетворения избыточного спроса на инвалюту.

На стороне тенге, по мнению экспертов, также выступают жесткая денежно-кредитная политика, продажи инвалюты в рамках зеркалирования операций Нацбанка и валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.