Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Биржевой курс доллара упал на несколько тенге

Опубликовано:

Мужчина передает пачку долларов другому мужчине
Деньги. Иллюстративное фото: Krisanapong Detraphiphat/Getty Images

Биржевой курс доллара по результатам сегодняшних торгов на KASE снизился почти на четыре тенге. Почем американскую валюту продают в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Курс доллара последнее время подвержен сильной волатильности в Казахстане. Если на прошлой неделе он стабильно падал, то на этой – падения и взлеты ежедневно чередуются.

Например, вчера стоимость американской валюты снова превысила 500 тенге. Но сегодня ее средневзвешенный курс на Казахстанской фондовой бирже (KASE) скорректировался почти на четыре тенге, составив по результатам торгов 499,76 тенге.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, по данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие курсы покупки и продажи доллара:

  • Астана: покупка – от 499 до 501 тенге, продажа – от 505 до 507 тенге;
  • Алматы: покупка – от 493,9 до 501,5 тенге, продажа – от 501,8 до 505 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 499 до 501 тенге, продажа – от 502 до 504 тенге.

Напомним, что участвовать в торгах американской валютой и покупать ее по подходящему курсу казахстанцы также могут на валютной бирже Forex.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2222391-birzhevoy-kurs-dollara-upal-na-neskolko-tenge/