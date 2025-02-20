Биржевой курс доллара упал на несколько тенге

Биржевой курс доллара по результатам сегодняшних торгов на KASE снизился почти на четыре тенге. Почем американскую валюту продают в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Курс доллара последнее время подвержен сильной волатильности в Казахстане. Если на прошлой неделе он стабильно падал, то на этой – падения и взлеты ежедневно чередуются.

Например, вчера стоимость американской валюты снова превысила 500 тенге. Но сегодня ее средневзвешенный курс на Казахстанской фондовой бирже (KASE) скорректировался почти на четыре тенге, составив по результатам торгов 499,76 тенге.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, по данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие курсы покупки и продажи доллара:

Астана: покупка – от 499 до 501 тенге, продажа – от 505 до 507 тенге;

покупка – от 499 до 501 тенге, продажа – от 505 до 507 тенге; Алматы: покупка – от 493,9 до 501,5 тенге, продажа – от 501,8 до 505 тенге;

покупка – от 493,9 до 501,5 тенге, продажа – от 501,8 до 505 тенге; Шымкент: покупка – от 499 до 501 тенге, продажа – от 502 до 504 тенге.

Напомним, что участвовать в торгах американской валютой и покупать ее по подходящему курсу казахстанцы также могут на валютной бирже Forex.