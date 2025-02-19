Курс доллара снова превысил 500 тенге в Казахстане

Средняя биржевая стоимость доллара США по результатам торгов на KASE сегодня снова сильно выросла, превысив 500 тенге. Какие курсы установили обменные пункты Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

Почти неделю назад стоимость американской валюты опустилась ниже 500 тенге и все это время не превышала данный порог. Но сегодня средневзвешенный курс доллара на Казахcтанской фондовой бирже (KASE) составил 503,61 тенге, увеличившись более чем на 5 тенге за сутки.

Обменные пункты страны, которые самостоятельно устанавливают стоимость валют, незамедлительно отреагировали на биржевые показатели и подняли курсы до 500 тенге и выше. Так, обменники, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 503 до 505 тенге, продажа – от 509 до 511 тенге;

покупка – от 503 до 505 тенге, продажа – от 509 до 511 тенге; Алматы: покупка – от 500 до 506 тенге, продажа – от 505 до 511,5 тенге;

покупка – от 500 до 506 тенге, продажа – от 505 до 511,5 тенге; Шымкент: покупка – от 502 до 504 тенге, продажа – от 505 до 507 тенге.

Напомним, что средневзвешенная биржевая стоимость американской валюты, сложившаяся по итогам сегодняшних торгов, на завтра будет установлена Национальным банком Казахстана в качестве официального курса, даже если доллар снова подешевеет. То есть это индикативный показатель, который большей частью используется для учетных целей.