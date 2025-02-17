Доллар подорожал после выходных на бирже в Казахстане

Стоимость доллара США на KASE по итогам первого после входных торгового дня немного выросла, не превысив при этом порог в 500 тенге. Какие курсы установили обменники Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Новая неделя на Казахстанской фондовой бирже (KASE) началась небольшим увеличением стоимости сделок по купле-продаже доллара США. Средневзвешенный курс по итогам сегодняшних торгов в результате составил 498,75 тенге, по сравнению с пятницей увеличившись почти на три тенге.

Тем не менее, отметим, что порог в 500 тенге, ниже которого стоимость американской валюты опустилась на прошлой неделе, не был достигнут. При этом эксперты отмечают, что потенциал укрепления тенге еще не исчерпан.

Между тем обменные пункты, которые самостоятельно устанавливают стоимость валют, лишь ориентируясь рынок, снова подняли курсы до 500 тенге и выше. Например, обменники, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 499 до 500 тенге, продажа – от 505 до 506 тенге;

покупка – от 499 до 500 тенге, продажа – от 505 до 506 тенге; Алматы: покупка – от 495 до 500,6 тенге, продажа – от 501 до 505,5 тенге;

покупка – от 495 до 500,6 тенге, продажа – от 501 до 505,5 тенге; Шымкент: покупка – от 498,5 до 500 тенге, продажа – от 501,5 до 503 тенге.

Напомним, что средневзвешенная биржевая стоимость американской валюты на завтра будет установлена Национальным банком Казахстана в качестве официального курса. Это индикативный показатель, который используется для учетных целей.