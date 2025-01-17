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Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Опубликовано:

Здание НБ РК
Нацбанк РК. Иллюстративное фото: пресс-служба НБ РК

Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она осталась на уровне 15,25%, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение Нацбанка.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка РК, Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год. Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги и наблюдаемое с августа ускорение инфляции непродовольственных товаров. Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в декабре вновь выросли, демонстрируя высокую волатильность.

Внешнее инфляционное давление остается повышенным на фоне высоких мировых цен на продовольствие, а также ускоряющейся инфляции в России. В развитых экономиках инфляция в последние месяцы несколько возросла после периода продолжительного снижения. Устойчивая инфляция и сильный рынок труда, вероятно, скажутся на сохранении жестких внешних монетарных условий более продолжительное время. Так, ФРС США ожидает более медленного снижения ставок в сравнении с сентябрьскими оценками.

Рост краткосрочного экономического индикатора по итогам 2024 года ускорился до 6,2% г/г, что может свидетельствовать о признаках перегрева экономики. Рост производства наблюдается во всех основных отраслях. Наибольший рост показали отрасли сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта. Также наблюдается ускорение динамики обрабатывающей промышленности.

Внутренний спрос превышает возможности предложения и остается устойчиво высоким на фоне активного фискального стимулирования, роста денежных доходов, а также расширения инвестиций в несырьевом секторе. Это подтверждается ростом розничной торговли и потребительского кредитования. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным Банком, 11 месяцев подряд находится в положительной зоне.

Проинфляционные риски сохраняются. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России, во внутренней среде – продолжением реформы в сфере регулируемых цен, эффектом переноса ослабления тенге на цены, высоким внутренним спросом при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и росте потребительского кредитования.

Совокупные денежно-кредитные условия несколько смягчились на фоне ослабления обменного курса, ускорения инфляционных ожиданий, а также роста фактической динамики инфляции. В связи с этим на следующем решении, в рамках которого будут обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей, Комитет оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возврата инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в 5%.  

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 7 марта 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, последний раз Нацбанк резко повысил базовую ставку с 14,25% до 15,25%. Причинами тому заявлялись ускорение инфляции и ослабление национальной валюты. Отмечалось, что это может повлиять и на рядовых казахстанцев, ведь стоимость кредитов и выгодность депозитов напрямую зависят от базовой ставки.

В декабре Нацбанк опубликовал свои прогнозы по траектории базовой ставки на ближайшие годы. В них отразилось мнение членов Комитета по денежно-кредитной политике, которые, собственно, и управляют базовой ставкой в стране. Отмечалось, что еще одного сильного повышения ставки пока не ожидается.

Впрочем, важно учитывать, что прогноз по траектории базовой ставки - это не обязательство Национального банка по ее строгому удержанию в указанном диапазоне, а оценка изменения ставки, которая необходима для достижения цели по инфляции в 5%.

Это значит, что, если возникнет необходимость, Нацбанк может резко повысить или понизить ставку, как это произошло в конце ноября прошлого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2212517-nacbank-prinyal-reshenie-po-bazovoy-stavke/

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