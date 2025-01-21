Новые криптомонеты Трампа и его жены: стоит ли вкладывать деньги в эти активы

Цифровые монеты президента США и его жены резко выросли в цене, обещая высокую доходность инвесторам. Однако подобные инструменты могут иметь риски, схожие с мошенничеством. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания выпустили свои криптовалюты TRUMP и MELANIA, которые показали значительный рост в цене.

TRUMP вырос с 7 до 59,4 долларов США (в 8,5 раз), а MELANIA поднялась с 0,006 до 0,11 доллара США.

Эксперты предупреждают о рисках инвестирования в подобные "мемные" криптовалюты, которые могут быть связаны со схемой "Pump and dump", приводящей к убыткам для неосторожных инвесторов.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Криптовалюта – это цифровой актив, который может использоваться как инструмент для инвестирования и спекулятивной торговли на специальных криптовалютных биржах.

Помимо ставших уже традиционными биткоина (BTC), эфира (ETH) и прочих видов, есть и так называемые "мемные" криптовалюты – они обычно называются в честь популярных мемов, событий, персонажей. Например, наиболее известным мемкоином является Dogecoin (DOGE), связанный с мемом про собаку и активно поддерживаемый Илоном Маском.

Недавно вновь избранный президент США выпустил свою криптовалюту TRUMP, а затем это сделала и его жена Мелания Трамп – криптовалюта с тикером MELANIA.

На момент начала продаж TRUMP стоил 7 долларов США, но затем вырос до 75 долларов, после чего немного "откатился" назад и теперь стоит 59,4 доллара США (рост в 8,5 раза).

А криптовалюта MELANIA стартовала с отметки в 0,006 доллара США и резко выросла до почти 0,68 доллара. Но затем стоимость снизилась до 0,11 доллара США.

Когда вложения могут "схлопнуться"

Несмотря на то, что эти цифровые активы были официально объявлены данными лицами, они имеют свои риски, как и прочие мемные криптовалюты.

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

Так, при выпуске новой мемной криптовалюты ее стоимость может резко расти в первое время. Это привлекает все больше инвесторов, которые на фоне ажиотажа поверили в дальнейший рост стоимости актива.

Однако затем происходит резкий выброс большего количества монет на биржу, что приводит к падению цен.

Эта схема называется Pump and dump (Накачать и скинуть) – в результате разработчики криптопроекта получают деньги, а инвесторы, которые не успели зафиксировать прибыль до падения цен, получают убытки.

То есть резкое снижение цен может последовать из-за избытка предложения. При этом ценность такие активы предоставляют только как спекулятивный инструмент без практического применения – они стоят столько, сколько инвесторы готовы за них заплатить.

Поэтому, когда появляются новые проекты, следует проявлять осторожность и не поддаваться ажиотажу, на фоне которого можно потерять большие суммы денег.

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